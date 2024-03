Тревога на фронта за Украйна: Часов Яр и на запад от Авдеевка – оценки (ВИДЕО)

На фона на вече заявеното официално от руското военно министерство "освобождение" (руският термин с който се посочва, че дадено населено място в Украйна е сринато до земята и украинската армия вече няма позиции там), руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише в сутрешния си обзор, че имало боеве в западната част на село Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут). Селото е отправна точка по магистрала N-32 към Часов Яр – път, който може да бъде използван за придвижване на тежка военна бронирана техника.

(КАРТА) Според известния украински телеграм канал Deep State, ситуацията за украинската армия в направлението при Бахмут постепенно се влошава. Основно става въпрос за Ивановско – на база видеокадри от 67-ма украинска механизирана бригада, показващи опити с дронове да бъдат спирани щурмовите операции на руската пехота, се вади заключение, че руската армия опитва да премине през жп линията на запад от Ивановско и да преодолее украински позиции на висок терен в околностите на Часов Яр. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар“, създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, говори в обзора си за руски напредък към микрорайон "Канал" и селището Нови /виж картата/ (визира се каналът на Северски Донец, който е естествена преграда и непосредствена руска цел за осигуряване на плацдарм за атака на Часов Яр: Нов удар за Путин, този път петролен. Най-новото от фронта в Украйна (ВИДЕО). Освен това, "Рибар" пише за руски напредък от север, при Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), като твърди, че украинците имат позиции само в югозападната част на селото. Има украински данни, че руснаците са успели да овладеят по-широк терен между Богдановка и Ивановско, макар че не могат още да се укрепят изцяло в двете села. "Рибар" пише и за по-сериозна руска активност в посока към Северск – при река Сухая плотва, между Роздоловка и Весело, като каналът твърди, че украинските сили там били принудени да отстъпят зад реката. Тези твърдения са в унисон с погледа на Deep State, според който руснаците правят операция за настъпление на широк фронт в участъка на фронта при Бахмут. Има и геолокализирани видеокадри, показващи руска атака с бронирана техника в района между Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут) и южно от Богдановка – резултатът е зрелищни експлозии:

Противно на това становище, ISW смята, че руската операция е на по-тесен фронт и засега има минимален руски тактически напредък – интересното е, че за последното денонощие украинският генщаб отчита 8 руски пехотни атаки при Бахмут, всичките отбити т.е. по-ниска интензивност спрямо последните две денонощия, когато атаките бяха двойно повече. ISW посочва, че разполага със снимки на значителни украински укрепления около Часов Яр, като ги описва като "пръстеновидни". Оценката на мозъчния тръст е, че при сегашното темпо и сили, руснаците много трудно ще преминат през тях и че това ще отнемо дълго време, ако изобщо руската армия успее да го направи. Не е ясно дали руските сили при Бахмут в момента ще са достатъчни като големина за атака срещу Часов Яр или ще трябва да се прехвърлят още части от други фронтови направления, добавят американските анализатори. Най-големият минус от бъдеща загуба на Часов Яр според ISW е, че украинците няма да могат да обстрелват ефективно път Т-05-13 Соледар – Бахмут – Горловка и това ще улесни руската военна логистика, а освен това Часов Яр ще е добра отправна точка за руска атака на Константиновка – южният край на голяма агломерация с населени места в Донецка област (Славянск, Краматорск), която е основна руска цел от дълго време.

ОЩЕ: Русия се похвали с ново превзето село, при Бахмут (ВИДЕО)

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете по целия фронт леко намалява – 60 бойни сблъсъка за денонощието, с 15 по-малко на дневна база. Най-горещо продължава да е в Новопавловското направление (на запад от Маринка – селата Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка и Урожайно, което е на 9 километра южно от Велика Новоселка по остта от Бердянск) – 25 отбити руски пехотни атаки. Според Deep State, руснаците са успели да се укрепят в източните покрайни на Новомихайловка (КАРТА). На запад от Авдеевка е второто по-горещо място – 10 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа.

(КАРТА) Специално за Авдеевка, Семьон Пегов казва, че руските части опитват да развият успеха си в Орловка в посока на юг към Семьоновка. Deep State дава повече яснота – руснаците владеят основната част на Орловка и през растителността около водоемите на запад се мъчат да стигнат до Семьоновка. Има геолокализирани видеокадри, показващи тежките боеве в западните покрайнини на Орловка, които води Трета щурмова бригада на украинската армия с руснаците:

Heavy footage from Orlivka, west of Avdiivka which is still being fought over heavily.



"Pay attention to the frantic dynamics of the fighting, and at the same time, the unit's work is so clear and well-coordinated. Thanks to the professional actions and character of our… pic.twitter.com/8dDMLLbYeS