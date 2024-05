Руските доброволци се бият срещу руската армия: Новините от Харков (ВИДЕО)

Официалната сводка на украинския щаб към 23:00 часа на 13 май сочи 13 отбити руски пехотни атаки в Харковска област и общо 148 бойни сблъсъка по целия фронт. Украинският генщаб обобщава – руските атаки в Харковска област са в три направления, две от които са насочени към град Вовчанск (Волчанск на руски), който се намира на около 6 километра южно от границата с Русия. Първото направление е откъм Нова Таволжанка, второто – откъм Шебекино. Третото направление, което украинският военен наблюдател Константин Машовец счита за спомагателно, е към село Липци, намиращо се по-на запад от Волчанск. За вчерашния ден руските загуби са 164 души и 25 единици военна техника, твърди украинският генщаб. Под загуби вероятно се разбира убити и тежко ранени – за цялото вчерашно денонощие на фронта в Украйна руските жертви (убити, ранени така, че да не могат да се върнат на фронта и изчезнали по време на операция) са 1400 души съгласно украинските данни. Руското военно министерство посочва, че украинските жертви са 1455 души – колко обаче достоверна е информацията от руска страна е отдавна ясно, исторически пример: Шойгу изби цялата украинска армия: ВИДЕА, доказващи противното

(КАРТА) Със сигурност руски войници са влезли от север в покрайнините на Вовчанск – геолокализирани видеокадри показват акция на т.нар. руски доброволци с БТР в близост до месокомбината на града. Доброволците се бият на страната на Украйна – припомнете си какви са тези хора и кой ги води: Командирът на Руския доброволчески корпус обобщи какво е свършено в Белгородска област (ВИДЕО)

От северозапад вече има геолокализирани кадри, които показват руски войници в две украински села – Глубоко (КАРТА) и Огурцово (КАРТА). И в двата случая руските войници и руското знаме са в центъра на съответното населено място. Глубоко е важно за село Липци т.е. спомагателното направление – там по украински данни Лукянци е в руски ръце т.е. линията Глубоко – Лукянци реално е под руски контрол и сега въпросът е какво ще стане с Липци. Огурцово е в близост до Гатище – двете селца са едно до друго, като Гатище е отправна точка за атака от северозапад на Вовчанск. Руснаците се опитват да се укрепят в Гатище, посочва популярният украински телеграм канал Deep State. А Константин Машовец посочва за Вовчанск, че руснаците опитват да минат от запад, следвайки река Северски Донец и в мининаправленията Огурцово – Бугроватка и Гатище – Синелниково. "Очевидната цел е пресичане на пътя Старица – Волчанск в района на село Прилипка", смята украинският военен експерт, но и добавя, че това още не е станало, руснаците са в северните покрайнини на Бугроватка: Първи обвинения към украинското командване: В Харковска област е горещо (ВИДЕО)

"Очевидно е, че темпото на руската операция в Харковска област се забавя – руският напредък за 13 май е по-малък от този на 12 май, загубите растат. Смятах, че руското командване на стратегическо и оперативно ниво ще подходи по-умно, отколкото стана. Да "изгори" в тактически боеве доста голяма част от подготвените сили на руската групировка "Север" (това са руските части, на първо място 44-ти корпус, която е основа на Ленинградското военно окръжие – малко над 50 000 войници формират "Север" и те са в Белгородска, Курска и Брянска област) – идеята е доста спорна", пише Машовец, който е о.з. полковник и е служил в украинския генщаб. Според него, съвсем скоро руснаците ще станат още по-активни в Купянското направление – Купянск се намира източно от Харков. Украинският военен анализатор очаква трудности в Купянското направление, ако руската армия премине през Волчанск, Стари Салтов и село Артьомовка. Машовец обаче не счита, че руското командване "Север" в момента има достатъчно ресурс да успее да направи такъв пробив – но предупреждава, че за 4 дни е твърде рано да се правят окончателни оценки коя е най-първостепенната цел на руската операция. Че има сериозна руска активност в Купянското направление личи от сводката на украинския генщаб – 22 отбити руски пехотни атаки там, по целия активен фронт (Синковка, Хрохмално, Брестово, Стелмаховка, Новоегоровка, Макеевка): Загрижен украински командир или предател бие тревога за Харковска област и Волчанск?

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обаче вярва, че руснаците всъщност правят буферна (санитарна) зона на първо място и на второ се подготвят за по-дълбоки пробиви в Харковска област. Защо – заради разрушаването на няколко моста край Волчанск, на река Вовча (Волча) – това се потвърждава и от руски източници като "Рибар". Не е ясно защо се рушат мостове, които биха послужили логистично при по-сериозна руска операция навътре в Харковска област, констатира ISW и добавя как явно руснаците опитват да хвърлят повече бронирана техника в района, но има видеокадри от унищожаването на цяла руска военна колона с такава техника. Константин Машовец изрично предупреждава, че пробив от 50 и повече километра е нещо далеч по-сложно от рейдове в близост до границата.

A Russian column in the Kharkiv region was attacked by units of the 3rd Assault Brigade with the help of the 66th Mechanized and 77th Airborne Brigade that were redeployed to the area in order to strengthen the Ukrainian defense.



"Three units of equipment were destroyed beyond… pic.twitter.com/btQh0wCkij