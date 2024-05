Месомелачка: Руснаците вече стигнаха до по-трудното в Харковска област (ВИДЕО и КАРТИ)

(КАРТА) По думите на Бутусов, руснаците са стигнали до покрайнините на Вовчанск и при местния месокомбинат, но това е всичко дотук. "Нашата артилерия и дронове действат ефективно срещу руската пехота, а загубите на противника са значителни", казва той. И изрично отбелязва, че е имало руска атака с танкове, следвани от миночистачи, но тя се е провалила и затова руснаците действат само с пехотни щурмови групи, без подкрепа на бронирана техника. Журналистът е убеден, че днес (13 май) руснаците ще опитат да пробият до първите жилищни райони на Вовчанск.

Още: Русия има тактически успех в Харковска област: Признание на украинския генщаб

"Изправен пред консолидирането на нашите бойни формации и необходимостта да атакува укрепени позиции, които възпрепятстват по-нататъшното настъпление, противникът загуби възможността за маневриране. И сега загубите на руснаците започнаха рязко да растат", коментира Бутусов: Дневен рекорд: Абсурдно число убити и ранени руски войници в Украйна. Неговият колега от германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке увери, че във Вовчанск вече идват украински подкрепления – той го казва в профила си в Twitter на база геолокализирани видеокадри, които не споделя по очевидни причини (КАРТА).

Журналистът казва и, че дотук руснаците не могат да стигнат до Липци – това е спомагателното направление за руското настъпление. Има обаче геолокализирани видеокадри от удари с украински дронове срещу руски войници (пехота), които подсказват, че руската армия е на позиции при водоемите между Глубоко и Лукянци, недалеко от Липци и на 6 километра южно от границата:

Graphic source video shows many Russian KIA/WIA by Ukrainian kamikaze drones in the area. pic.twitter.com/KyYToIAd4n