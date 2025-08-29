Три куршума: Вътрешният министър на Сърбия получи интересно писмо (СНИМКА)

Интересно писмо е получил министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич, научаваме от материал на македонската телевизия 21. За въпросния инцидент е съобщено днес от сръбското вътрешно министерство. Писмото било адресирано до министъра на полицията Ивица Дачич, като в писмото за него били предназначени три куршума. Сръбското МВР съобщи, че необичайният "подарък" е бил забелязан в четвъртък "по време на редовно сортиране на пощата".

„По време на проверката за сигурност на пратката в рентгеновия кабинет бяха открити три куршума в плика“, съобщиха от сръбската полиция. Те добавят, че органите на реда са идентифицирали и открили лицето, което е доставило пакета на 26 август в клона на Пощата на Сърбия в Пожаревац.

Вучич коментира случая

Сръбският президент Александър Вучич се изказа след новината, че министърът на вътрешните работи Ивица Дачич е получил плик с три куршума.

Той каза, че в полицията „работят прекрасни хора и тяхната работа е да поддържат закона, дисциплината и реда". „Ивица ми каза вчера, че това е част от обичайната работа. Някой е причинил всичко това, за да създаде атмосфера на омраза", каза Вучич. Той се надява да се проведе разследване, да се намерят пръстови отпечатъци, за да се стигне до подателя на писмото, предаде македонската медия "Вечер".