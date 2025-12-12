Как да подрежете ябълката през декември

Ябълките са вкусен плод, обичан от много хора, така че едва ли е изненадващо, че са популярно овощно дърво в задния двор. Има много сортове ябълки, които можете да отглеждате и които са чудесни за лека закуска - независимо дали искате едно-единствено дърво в градината си или създавате мини овощна градина. Всички овощни дървета изискват редовна поддръжка и повече от малко търпение, за да виреят, но наградите са вкусни, което ги прави заслужаващи целия този труд. Например, ежегодната резитба е жизненоважна, ако искате здрави ябълкови дървета, които дават вкусни плодове в изобилие. Подрязването на дърветата в точното време също е важно. Най-доброто време за резитба на ябълковите дървета е през декември, когато те са в период на покой.

Знанието как да отглеждате и да се грижите за ябълкови дървета започва с разбирането защо ги подрязвате. Като начало, подрязването на ябълково дърво в средата на зимата не изчерпва енергийните запаси, от които се нуждае, за да започне да расте отново през пролетта. Ябълковото ви дърво ще бъде без листа през декември, така че е чудесно време да огледате клоните на дърветата.

Дори най-старата ябълка ще започне да дава плодове, ако направите това преди зимата

Можете лесно да забележите признаци на болести, вредители или счупени или слаби клони и да се справите с тези проблеми веднага. Премахването на слаби, мъртви или счупени клони и прореждането на дървото циркулира въздуха през короната и предотвратява нездравословните клони да засегнат здравите. Ако подрязвате ябълковите си дървета по-рано от декември, може случайно да ги насърчите да започнат да пускат нов растеж, който може да бъде повреден от късен сняг и слани.

Как правилно да подрязвате ябълковото си дърво в средата на зимата

Ръчни и прътови ножици, ножици за клони и триони са само част от инструментите за подрязване на дървета, без които просто не можете, когато се занимавате с ябълкови дървета през декември. Уверете се, че сте почистили, стерилизирали и заострили инструментите си за резитба, преди да започнете да подрязвате клоните на ябълковото си дърво. Първо отстранете всички мъртви или счупени клони. Ако забележите болни клони, разбира се, отстранете ги, но също така си водете подробни бележки относно тяхното състояние. Трябва да установите какво причинява болестта и незабавно да отстраните всички проблеми. В противен случай рискувате заразяването да се разпространи към други клони или дървета. Отстранете всички клони, които изтласкват или пресичат съседите си. Това намалява гъстотата на короната, като гарантира, че слънчевата светлина достига до центъра на дървото, когато листата се появяват по него през пролетта.

Ако подрязвате зрели плодни ябълкови дървета, отстранявайте само слабите клони, които вече не дават плод. Намалявате височината на дървото за лесно събиране на реколтата и позволявате на слънчевата светлина да достигне вътрешността на дървото - и двата важни фактора за всички видове и сортове ябълкови дървета. Ето една много подходяща за декември техника за подрязване на зрели ябълкови дървета: подрежете растението във форма, подобна на коледна елха. С други думи, уверете се, че горните клони са по-къси от долните клони, за да намалите засенчването. Засенчените клони може да дадат по-малко ябълки. Правете гладки, близки разрези. Оставете пънче само ако се опитвате да насърчите нов растеж. В противен случай оставете видима яка - подутият пръстен, където клоните се съединяват, който заздравява лесно.