Най-доброто място в дома ви за коледния кактус

Коледният кактус (Schlumbergera spp.) е уникален заради способността си да цъфти в момент, когато повечето от вашите растения се наслаждават на зимния си сън. Коледният кактус предлага спиращи дъха цветове в най-различни цветове – от чисто бяло до розово, лилаво и нюанси на червено – което ги прави перфектни стайни растения, които ще подправят вашата празнична декорация.

Но въпреки че тези растения се считат за лесни за поддръжка и могат да се адаптират към различни стайни условия, единственият стресов фактор на околната среда, към който те са напълно непоносими, е пряката слънчева светлина. Осигуряването на оптимални светлинни условия е от решаващо значение за повечето стайни растения, но още повече за коледния кактус, тъй като той е чувствителен както към продължителността, така и към интензитета на слънчевата светлина. Но как изобщо да разберете кога сте дали на тези тропически сукуленти повече от необходимия им дял слънце? Е, ако започнете да виждате признаци на изгаряне на листата в растението или ако растението започне да пуска листата си, е безопасно да предположим, че вашият коледен кактус изисква да бъде преместен в естествените си условия: ярка, но непряка слънчева светлина.

Коледните кактуси са епифитни сукуленти, произхождащи от влажните дъждовни гори на Югоизточна Бразилия и следователно свикнали да растат в топла и слънчева среда. Въпреки че в идеалния случай предпочитат два до шест часа пряка слънчева светлина всеки ден, определено не бива да прекалявате с дозировката. Тъй като са напълно непоносими към парещото следобедно слънце, вашият коледен кактус веднага ще покаже недоволството си от допълнителната слънчева светлина, като промени цвета на листата си. Твърде много слънце може да направи вашия коледен кактус по-податлив на вредители. Всъщност, това прекрасно празнично растение може дори да умре, ако го оставите да стои на слънце твърде дълго.

Коледният кактус може да изгори, да се обезцвети, да отслабне или да увисне при твърде много слънце

Когато се грижите за вашия коледен кактус и по-специално го предпазвате от слънцето, най-важният признак, за който трябва да внимавате, е слънчевото изгаряне. Твърде много слънчева светлина, комбинирана с топлина, може да разруши хлорофила, присъстващ в листата на растението. Тези листа (които всъщност са сплескани стъбла) започват да пожълтяват, лилаво-червени и след това розови с увеличаване на тежестта на слънчевото изгаряне. В някои екстремни случаи стъблата могат дори да покафеняват. Освен обезцветяването, растението може също да започне да изглежда по-слабо и да започне да увяхва, да се набръчква или да увисва, ако не може да понесе слънцето. Ако виждате подобни промени в вашия коледен кактус, помислете за време да намерите подходящото място за вашето стайно растение , което по-добре да имитира тропическия му произход.

Освен интензивността на слънчевата светлина, даването на слънчева светлина на растението ви в неподходящо време на годината може да бъде вредно и за вашия коледен кактус, особено за здравословния цъфтеж. Например, ако забележите, че вашият коледен кактус внезапно е изхвърлил цветните си пъпки, вероятно сте прекъснали периода на тъмнина, от който се нуждае, със светлина, независимо дали е изкуствена или слънчева светлина.

Растението се нуждае от поне 13 часа на ден непрекъсната тъмнина през есента, за да цъфти през зимата, и хората често използват затъмняващи завеси, за да създадат тези условия. Излагането на растението ви на слънчева светлина дори за кратко време през тази фаза обаче може да доведе до окапване на пъпките. Ако видите окапване на пъпките или други признаци на изгаряне на листата на вашия коледен кактус, незабавно помислете за преместване на мястото му на прозорец с източно изложение или използвайте прозрачна завеса, за да намалите интензивността на слънчевата светлина върху растението.