Три сценария за Украйна, руснаците се прикриват с трупове на свои другари при Авдеевка (ВИДЕО)

Русия не се отказва и не отстъпва и на милиметър от позицията си по отношение на Украйна – това ясно се видя от думите на руския външен министър Сергей Лавров, който говори пред Съвета за сигурност на ООН.

За пореден път Лавров обвини Запада, че той е виновен да няма мирни преговори за Украйна. Лавров обаче се придържаше стриктно към руската пропаганда – Русия никога не е отказвала разговори за мир, но не и със сегашната украинска власт тоест законно избирания украински президент Володимир Зеленски. Припомняме, че когато Зеленски беше избран, режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин по никакъв начин не оспори изборния резултат в Украйна. Сега обаче режимът на Путин систематично отрича правото на Украйна да съществува като суверенна държава, извън руската политическа, културна и икономическа сфера.

Формулата за мир на Зеленски е задънена улица – колкото по-рано Запада го осъзнае, толкова по-добре, повтори за пореден път Лавров. Той отрече и, че Русия се готви за война с НАТО – изказаната от него теза е, че Полша, Финландия и прибалтийските страни говорят за руска атака, за да изнудват Запада да дава повече помощ на Украйна:

Russian Foreign Minister Lavrov said that Russia has never refused negotations on Ukraine and is ready for negotations, but not to keep the current leadership in Kyiv in power. He also said that they started the 'special operation' not against the Ukrainian people, but against… pic.twitter.com/rFDQdBtTec — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2024

Според политолога доц. Искрен Иванов, който говори пред БНТ, има три сценария за войната в Украйна:

Първо – войната да се сдържи в границите на Украйна, но предвид упоритата съпротива на републиканците срещу следващия голям американски военен пакет за Украйна този сценарий почва да става все по-несигурен. Вторият сценарий - разделяне на Украйна, като окупираните от руснаците украински земи бъдат узаконени и от международната общност като руски. Третият сценарий е Русия да установи контрол върху ключовите инфраструктурни точки на Украйна тоест да може да упражни натиск върху НАТО да отстъпи от определени райони в Източна Европа.

За намеренията на Русия и какви са вътрешните нагласи там обаче американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на обширен материал на петербургското издание "Верстка", в който се представят позиции и мнения на анонимни руснаци от по-важни политически и икономически кръгове в Руската федерация. Заключението на ISW на база материала – преобладаващата позиция сред тези кръгове е войната с Украйна да свърши, но Русия да задържи вече окупираното там и "да приключи веднъж завинаги с Украйна", за да може да се съсредоточи в изграждането на руски свят без сериозен досег и без отношения с Европа. С други думи – руските елити са приели зададения от Путин курс за развитие в дългосрочен план и няма да му окажат съпротива, поне за момента.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

С всеки ден недостигът на боеприпаси почва да става все по-голям проблем за украинската армия. Това сочи репортаж на CNN, който е от фронта – при Бахмут. В репортажа се разказва за личен опит – позиция, обслужвана от гаубица M109 и какво е положението със снарядите за нея. Съотношението по отношението на снарядите сега е 10:1 в полза на руснаците, казва украински командир на артилерийско звено:

Ukraine’s ammo shortage becoming more difficult by the day. Around Bakhmut an M109 position we visited only got smoke rounds. The division commander says the current ratio is 10:1 in favor of the Russians. Still Ukrainian troops are holding on. @CNN @cnni @IsaCNN #Ukraine #Russia… pic.twitter.com/9tLBNcbAhA — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) January 22, 2024

На този фон, говорителят на украинските ВВС полковник Юрий Игнат коментира, че в Дания и САЩ текат тренировъчните курсове за F-16 на украински пилоти. Те летят в небето, под ръководството на инструктори, става ясно от думите на Игнат тоест всичко върви по план в това отношение за украинската армия:

"The process of F-16 training is underway, the pilots are already flying in the sky with instructors. Just like we talked about a month ago, well, you need to fly a certain number of hours. Both in Denmark and the US, training is ongoing," Air Force spokesman Ignat reported. pic.twitter.com/CCL30KzRVv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2024

За втори пореден ден интензивността на боевете в Украйна остава по-ниска, отколкото беше през втората половина на миналата седмица. Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб през изминалото денонощие по целия фронт е имало общо 68 бойни сблъсъка, което е точно толкова на дневна база, колкото бяха отчетени и в предишната сводка. Най-горещото място е направлението "Маринка" - боевете в Новомихайловка (югозападно предградие на град Донецк) и Григоровка, където са отбити общо 21 руски пехотни атаки. Там обаче има геолокализирани видеокадри от обстрел с дронове, които подсказват украински напредък в мина „Трудовска“, на юг от Красногоровка. При Авдеевка има само 17 отбити руски пехотни атаки, при това от юг са по-малко – 7, вероятно защото руснаците опитват да се укрепят в югоизточния край на града, има и данни за силни руски бомбардировки: Украински военен успех в Русия, руски напредък при Авдеевка: Обзор (ВИДЕО)

In the Avdiivka direction, a T-72 was destroyed by units of the 53rd mechanized brigade. pic.twitter.com/MVKARmrNh5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2024

(КАРТА) Нито в обзора на руския пропагандист и военен кореспондент Семьон Пегов, нито в този на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, има данни за какъвто и да е руски успех на фронта – този на "Рибар" всъщност е повторение на последните два дневни обзора на канала.

Интересен репортаж на Радио "Свобода" показва как изглеждат боевете за Авдеевка през очите на оператори на украински военни дронове. Един от тях казва следното – руснаците атакуват често на по-малки групи пеша. Много от тях са без оръжие, без каски и без бронежилетки дори, само с лопати. Задачата им е да стигнат колкото могат по-напред и да се окопаят, за да може да се установи по-близка точка за следващата, по-успешна атака. Използват и труповете на свои убити другари като живи щитове, за да се крият от украинските дронове:

"This is a fight against moles," soldiers of the 47th Mechanized Brigade talking about the positions and tactics of the Russian forces in the Avdiivka direction. pic.twitter.com/vYHfjjTqT2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2024

В направленията към Купянск и Лиман продължават да валят руски твърдения за напредък от между 1,5 до 4 километра на запад до Билохоровка (10 километра южно от Кремена) и Хрохмално, към Котляровка и Кисловка, на 20-тина километра югоизток от Купянск. Визуални геолокализирани доказателство за такова нещо няма. Има обаче геолокализирани видеокадри на поне 20 руски военни превозни средства (танкове и БТР-и), които горят след успешен украински обстрел близо до Терно:

APACHI unit of the 81st separate airmobile brigade recorded the destruction of a Russian BMP that hit a mine near Bilohorivka. pic.twitter.com/BNoiRtJ5RL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2024

На източния бряг на река Днепър, при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон), картината е подобна – купища скрап от руска тежка бронирана техника, украинското предмостие в Кринки оцелява. Говорителят на украинското командване „Юг“ капитан Наталия Хуменюк коментира, че руснаците използват различни модели дронове, включително такива, с които да хвърлят бомби по украинските позиции и опитват да изменят тактиката си, за да отблъснат украинците на западния бряг на река Днепър:

The 36th Marine Brigade operating on the left bank. A Russian mortar firing positions was hit. pic.twitter.com/zmZfK1Rfsq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 22, 2024

Руското военно министерство се хвали със свален украински Су-25 и 6 ракети Storm Shadow през изминалото денонощие.

