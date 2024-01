Украински военен успех в Русия, руски напредък при Авдеевка: Обзор (ВИДЕО)

Преди вече над 24 часа, в тъмната част на денонощието, украински дронове удариха руски газов терминал чак на крайбрежието на Балтийско море, недалеч от Санкт Петербург. Разстоянието е над 1000 километра – заради случилото се терминалът, който е управляван от най-големия производител на втечнен газ в Руската федерация "Новатек", остана затворен през вчерашния ден, пожарът беше локализиран много часове след случилото се, гасенето на пламъците продължава. Официално признание от страна на руските власти за удара няма, резултатът обаче е прекалено видим - само "Новатек" в официално съобщение каза, че причината за взривовете и съответно пожара са "външни" - единственото досега формално руско полупризнание: Украйна удари с дронове руски газов терминал чак в Ленинградска област (ВИДЕО)

Firefighting efforts are still ongoing in Ust-Luga. Meanwhile, Novatek reports that the fire in a production facility occured 'due to external influences'. https://t.co/OPkBCaC2gZ pic.twitter.com/OgtCuR3zBe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2024

Случилото се постави въпросът колко защитени са руски обекти от критичната инфраструктура в Ленинградска област. Според свързвания с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ, ПВО в Ленинградска област изобщо не е подготовена за атаки от юг – тя е обърната на север, към скандинавските и прибалтийските държави т.е. НАТО. В момента тече реформа в руската армия – създава се Ленинградско военно окръжие. А успешният украински удар може да принуди Русия да докарва допълнителни ПВО и ракетни системи, вероятно дори от активния фронт в Украйна, което е сериозно предизвикателство за руснаците:

Ударът в Уст Луга беше втори такъв за 2 денонощия, след като руско петролно депо беше успешно поразено в Брянска област. Там изгоряха поне 3000 тона гориво – и двата удара бяха насочени срещу запаси от гориво за руската армия, поне според твърденията на украинците: Резултатът от уж унищожен украински дрон: Все по-голям пожар в петролно депо в Брянск (ВИДЕО и СНИМКИ)

Бойно поле: Авдеевка

(КАРТА) "Противникът очевидно е окупирал района на почивен комплекс "Царски лов" в южната част на Авдеевка и е напреднал по улица "Съборна". Съответно, ситуацията с позицията "Зенит" се влоши значително. Вероятно украинските въоръжени сили ще трябва да се изтеглят до "9-ти квартал". Тези думи от вчера следобед на украинския военен анализатор Константин Машовец показват, че на южния фронт на Авдеевка за украинците вече е по-тежко, отколкото на север. Бригаден генерал Олександър Тарнавски, който командва Таврийското направление на украинската армия, коментира, че при Авдеевка има поне 40 000 руски войници и се подготвят за нов натиск, след като последните 2 дни не е имало руски въздушни удари по Авдеевка.

Думите на Машовец се потвърждават както в обзора на руския пропагандист и военен кореспондент Семьон Пегов, така и в обзора на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. "Рибар" обаче изрично казва, че украинците контраатакуват точно при "Съборна", за да си върнат позициите – нещо, което се потвърждава косвено и от една от украинските военните части, защитаващи Авдеевка (Khorne Group). И Пегов, и "Рибар" признават, че на северния фронт при Авдеевка руснаците все така нямат никакъв успех – а геолокализирани кадри точно на "Съборна" показват как с дронове украинците разбиват руска щурмова група:

Avdiivka / Авдіївка, Donetsk Oblast

0:31 48.11756, 37.76414 drone drop on Russian infantry by the 110th@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/6Pflhcmc1L — Toaster (@klinger66) January 21, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, през изминалото денонощие само при Авдеевка има 17 отблъснати руски пехотни атаки, като 12 са от юг (Първомайско – 11 километра югозападно от Авдеевка, Невелско и Северно – 5-6 километра запад-югозапад от Авдеевка). А платформата Oryx, която води статистика на руските и украинските загуби във военната техника от началото на войната само на база на потвърдени с геолокализация видеокадри и снимки, дава следната равносметка за загубите на руска военна техника и на украинска военна техника при Авдеевка към 19 януари – 531 руски бронирани превозни средства, включително 169 танка спрямо 43 украински бронирани превозни средства, от които 21 са танкове.

Смъртоносен обстрел на пазар в град Донецк

27 души са загинали и 25 са ранени след обстрел на пазар в Донецк, микрорайон "Текстилщик" – това са данни на властите в т.нар. ДНР (Донецка народна република), непризната от международната общност (ВИДЕО и СНИМКИ – 18+, крайно неподходящо съдържание за хора със слаби нерви). Русия моментално поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН – защото случилото се е терористичен акт от руска гледна точка.

От украинска страна категорично отрекоха да е имало извършени обстрели от военните части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), отговорни за Таврийското направление – съответното съобщение беше публикувано в официален профил във Facebook. Украинският президент Володимир Зеленски изрично изказа съболезнования на близките на жертвите в Донецк, но и напомни – само за ден Русия отново обстреля над 100 населени места в Украйна, като подчерта следното: "Руските удари бяха особено брутални в Донецка област. Без решенията на Москва да започне тази война, хиляди и хиляди хора сега щяха да са живи", добави Зеленски, който отново поиска Кремъл да бъде държан отговорен за тероризъм:

Военни действия: Останалите направления на фронта в Украйна

Тази нощ Украйна свали 8 дрона клас "Шахед" от 8 изстреляни от Руската федерация по цели в Украйна. Няма данни за каквито и да е нанесени щети. Руското военно министерство пък твърди, че са свалени 3 украински ракети, изстреляни по Крим – предполагаемо Storm Shadow/SCALP. В Севастопол обаче има друг проблем - няма вода, след големи сривове и авария в местен ТЕЦ, което доведе до проблеми с помпите.

Сводката на украинския генщаб показва и вече традиционно за неделя понижение на интензивността на бойните действия – 68 бойни сблъсъка за изминалото денонощие, докато в края на миналата работна седмица (четвъртък и петък) имаше 127 и 103 бойни сблъсъка. В нито едно направление на фронта извън Авдеевка няма някакви по-сериозни промени – още вчера Константин Машовец писа, че изглежда въпреки усилията си руснаците още не могат да си върнат взетия през лятото пробив в първата отбранителна линия Новопокроповка – Върбово (12-18 километра юг-югоизток от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Сега Семьон Пегов пише, че постоянно има атаки и контраатаки в района и нищо съществено като стабилно установен контрол.

В Кринки (30 километра североизточно от град Херсон) боевете на източния бряг на река Днепър продължават с пълна сила. Има поредно видео на биещи се там руснаци, с традиционни оплаквания – няма ротация тоест от 7 месеца няма почивка, няма зимно облекло, храна и бензин има в минимални количества. Няма бутилирана вода, има и много въпроси къде са ни заплатите:

Russian soldiers from unit 12267 within the 2nd batallion of the 26th motorized rifle brigade operating in Krynky are dissatisfied.



"During our deployment of 7 months, there was not a single day off, not a single rotation. We have been under constant artillery fire from all… pic.twitter.com/5TMAtwWCRe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2024

On the left bank, Russian units and equipment are systematically destroyed. Among the losses a T-90M. pic.twitter.com/gBXMjEMRS5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2024

При Бахмут Пегов изрично подчертава, че тепърва предстоят тежки битки за Богдановка – селце, намиращо се на 5-6 километра северозападно от Бахмут. Думите на Пегов контрастират на фона на тези на "Рибар", че украинците вече били изтикани в западната част на Богдановка. Селцето е важно за установяване на плацдарм за бъдеща атака към Часов Яр – град на около 10-12 километра на запад от Бахмут.

В направленията към Купянск и Лиман също няма потвърдени промени на позиции, но има руски твърдения, че след като превзеха селцето от 5 къщи Хрохмално вече са превзели и 4-километров участък от магистралата Сватово – Купянск (R-07). За това говори и Семьон Пегов. В Лиманското направление е било най-горещо след Авдеевка през изминалото денонощие – общо 11 отбити руски пехотни атаки:

Fighting in Kreminna forest through the eyes of a Ukrainian soldier. pic.twitter.com/jOzYZexfNi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2024

Потвърждава се, че командирът на руския Ил-22, който беше уцелен при свалянето на "Бериев А-50" на Азовско море, е загинал. Става въпрос за майор Виктор Климов (СНИМКА): Към небитието: Последно ВИДЕО и СНИМКА на свалените супер скъпи руски самолети

В Башкирия има данни за арестувани още над 30 души заради протестите в подкрепа на активиста Фаил Алсинов. Близки съобщават, че на задържаните може да са им взети телефоните - в момента няма връзка с тях, предава телеграм каналът "Алга Башкорстан": Започва ли разпадът? Многохилядни протести в субект на Руската федерация (ВИДЕА)