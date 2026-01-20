Любопитно:

Тридневен траур в Испания след смъртоносната влакова катастрофа

Испания спусна знамената си наполовина и започна тридневен траур за жертвите на смъртоносната влакова катастрофа в южната част на страната. Спасителните екипи продължават да търсят тела на още загинали. Най-малко 41 души загинаха в неделя вечерта при сблъсък между два високоскоростни влака в Южна Испания според новите предварителни данни, оповестени тази сутринта от властите в област Андалусия и от министъра на транспорта.

Броят на жертвите расте

"Броят на жертвите се е увеличил на 41, след като снощи бе открито тялото на човек в един от вагоните на влака "Iryo", се казва в изявление на регионалното правителство на Андалусия, в което се добавя, че 39 души, включително четири деца, остават в болница.

Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка заяви пред испанската държавна телевизия RTVE, че спасителите смятат, че са намерили още три тела, които все още са заклещени в останките на влака. "Тези тела не са включени в официалния брой", каза министърът.

Инцидентът стана в неделя в 19:45 часа, когато задната част на влак, превозващ 289 пътници по маршрута от Малага до столицата Мадрид, излезе от релсите. Той се сблъска с идващ насреща влак, пътуващ от Мадрид до Уелва, друг град в Южна Испания, според железопътния оператор ADIF.

Предната част на втория влак, който е превозвал близо 200 пътници, е поел основната сила на удара. Сблъсъкът е изхвърлил първите два вагона от релсите и те са паднали по 4-метров наклон. 

Властите продължават да разследват причините за произшествието, който испанският министър на транспорта Оскар Пуенте определи като "наистина странен", тъй като се е случил на прав участък и нито един от влаковете не е карал с превишена скорост.

Пуенте обаче заяви вчера вечерта, че властите са открили счупена част от релсите.

Виолета Иванова
