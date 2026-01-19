След влаковата катастрофа в Испания: МВнР даде информация има ли пострадали българи

Към момента в посолството на Република България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа близо до град Адамуз в Южна Испания. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Дипломатическото ни представителство в Мадрид е в постоянна връзка с местните власти и следи отблизо актуалната обстановка.

ОЩЕ: Тежка жп катастрофа с десетки загинали и стотици ранени в Испания (СНИМКИ+ВИДЕО)

Важни телефони

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Мадрид на следните телефони: + 34 678 013 846 ; +34 91 345 5761; +34 91 345 6651 или на е-mail: Embassy.Madrid@mfa.bg.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: crisis@mfa.bg.

За влаковата катастрофа

Припомняме, че в неделя стана тежка железопътна катастрофа, при която се удариха два високоскоростни влака. Най-малко 39 души са загинали, а над 120 души са ранени. Влаковете са се ударили, след като единият е дерайлирал, близо до Адамус в андалуската провинция Кордоба.

ОЩЕ: Тревожна тенденция: Влаковите катастрофи в Европа от 2020 г. насам

Испанският транспортен министър Оскар Пуенте съобщи, че два вагона от влака на "Ренфе" са се забили в насип. Все още се изясняват причините за инцидента. Според Пуенте е необичайно влак да дерайлира на права отсечка, която наскоро е била ремонтирана.