Тежка жп катастрофа с десетки загинали и стотици ранени в Испания (СНИМКИ+ВИДЕО)

Два високоскоростни влака дерайлираха в неделя в Южна Испания, като има данни за 21 загинали и 100 ранени. 25 от ранените са в по-тежко състояние. Това съобщава "Ройтерс", като цитира изявление на оператора на железопътната мрежа Adif и държавния телевизионен канал RTVE. Инцидентът е станал близо до Кордоба. Още: Втора катастрофа с товарен влак в Русия за седмицата (ВИДЕО и СНИМКИ)
Целият жп трафик е спрян, линейки са на път да помагат
Iryo е частен железопътен оператор, управляван от Италия. Компанията не е отговорила веднага на искане за коментар. Adif е спряла всички железопътни услуги между Мадрид и Андалусия.
Влакът на дълги разстояния Iryo 6189 Малага - Пуерта де Аточа е дерайлирал на страничните коловози, пресичайки съседния коловоз, където се е движил друг.
Общо 317 души са пътували във влака Iryo, който е тръгнал от Малага в 18:40 ч. местно време в посока Пуерта де Аточа. Само час по-късно последните му три вагона са дерайлирали и са преминали на съседния, където се е движил друг влак. Влаковете, пътуващи по високоскоростната линия между Севиля и Мадрид, се пренасочват към началната си точка, съобщи Renfe.
Спешните служби на Андалусия съобщиха в социалните мрежи, че целият железопътен трафик е спрян и че екипите за спешна помощ, включително най-малко девет линейки и превозни средства за спешна помощ, са на път.
