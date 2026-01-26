Тристранните преговори за Украйна продължават. Русия: "Невъзможно е да има приятелска атмосфера"

Кремъл заяви на 26 януари, че тристранните преговори в Обединените арабски емирства (ОАЕ) между руската, украинската и американската делегация са протекли в „конструктивен дух“, но предупреди, че предстояла още много работа. Двудневната среща в Абу Даби, проведена в петък и събота (23 и 24 януари), бе първата пряка среща между руски и украински представители по новото предложение за мир, изготвено от Вашингтон в координация с Киев. Планът с 20 точки е актуализация на първоначалния проект на пратеника Стив Уиткоф, писан под явната диктовка на Москва.

"Би било грешка да се очакват значителни резултати от първоначалните контакти“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. „Но самият факт, че тези контакти са започнали в конструктивен дух, може да се разглежда положително. Въпреки това предстои значителна работа".

След първия кръг от преговори няма никакъв пробив - Русия продължава да иска пълен контрол над Донбас, дори територия, която в момента не контролира, а украинският президент Володимир Зеленски обяви, че няма никакъв шанс украинската армия да отстъпи позициите на собствена територия.

Кремъл продължава да разпространява и клишето за "формулата от Анкъридж", твърдейки, че Доналд Тръмп и Владимир Путин са постигнали определени договорки за Украйна на 15 август 2025 г. в Аляска, но от тези преговори не произтече нищо като публичен документ.

Преговорите продължават и следващата седмица

Американски представител заяви, че тристранните преговори ще бъдат възобновени на 1 февруари.

„Не бих казал, че е имало някаква приятелска атмосфера. Това е почти невъзможно на този етап“, добави на свой ред Песков, цитиран от The Moscow Times. „Но ако се опитвате да постигнете нещо чрез преговори, трябва да говорите конструктивно".

Украинският президент Володимир Зеленски също описа преговорите в положителна светлина, като по-рано заяви, че „много неща са били обсъдени и е важно, че разговорите са били конструктивни“.

