Защо точно сега? Двете причини зад новата ядрена заплаха на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин пак залага на ядрени заплахи, за да демонстрира военна мощ, след като Русия очевидно не успя да подсигури напълно парада по случай Деня на победата на 9 май в Москва, без да поиска примирие от украинския президент Володимир Зеленски. На 12 май издирваният от Международния наказателен съд в Хага лидер заяви, че руските сили са тествали успешно свръхтежката междуконтинентална балистична ракета РС-28 „Сармат“, която може да носи ядрена бойна глава. Също така Путин подчерта усилията за разработване на допълнителни оръжия с ядрена способност, включително балистичната ракета със среден обсег „Орешник“, безпилотния подводен апарат „Посейдон“ и ядрената крилата ракета „Буревестник“ - всички от които Русия е тествала или внедрила в експлоатация от началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

Владимир Путин заяви, че Руската федерация планира да разположи първите ракети „Сармат“ в бойна готовност в 62-ра ракетна дивизия (33-та ракетна армия от Стратегическите ракетни сили) в Красноярски край, т.е. в Сибирския федерален окръг, до края на 2026 г. Диктаторът и преди е използвал такава реторика като заплаха - той и военни представители заявиха през декември 2021 г., юни 2022 г. и след това през юни 2023 г., че руските сили ще разположат „Сармат“ в "близко бъдеще". Това предшестваше неуспешния тестов старт на ракетата през ноември 2024 г.

Демонстрацията на сила от страна на Путин със „Сармат“ има за цел да прикрие слабостта му, която стана очевидна, след като се наложи да поиска от Украйна да се ангажира да не нанася удари по време на парада за Деня на победата на 9 май, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Украинските далекобойни удари разкриха слабостта на Русия и неспособността ѝ да защити надеждно своите райони в дълбокия тил, включително столицата си, в резултат на което държавата агресор проведе значително съкратен парад - под 45 минути, а и без военна техника. Путин вероятно има намерение изстрелването на „Сармат“ и реториката му да прикрият факта, че именно действията на Украйна, а не на Русия, гарантираха безопасността на пропагандното събитие, с което той опитва да сравни борбата срещу украинците с тази срещу нацистите във Втората световна война.

Позицията на Путин по отношение на междуконтиненталните балистични ракети „Сармат“ вероятно също има за цел да отвлече вниманието от влошаващите се резултати на руската армия на бойното поле, особено по време на т.нар. пролетно-лятна офанзива. През настоящата година диктаторът и висшите руски военни засилиха преувеличенията си относно успехите на фронта, но темпото на руското настъпление намаляваше месец след месец от октомври 2025 г. насам, докато украинските сили засилваха кампанията си за удари със среднодалечни оръжия и налагаха допълнителни разходи на руснаците.

Тези загуби са станали толкова големи, че през април 2026 г. руските сили за първи път от нахлуването на Украйна в Курска област (през 2024 г.) са претърпели нетна загуба на територия на фронта. А през януари тази година темпът на набиране на руски войници за първи път от началото на войната е спаднал под нивото на естественото попълване.

Руските сили започнаха своята пролетно-лятна офанзива срещу укрепения пояс на Украйна в Донецка област в средата на март, но тези усилия досега не са довели до оперативно значими успехи. Украинските контраатаки доведоха до това Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да си възвърнат голяма част от Купянск, започвайки от ноември 2025 г. Те освободиха над 400 квадратни километра в Южна Украйна през зимата и пролетта на 2026 г., а най-наскоро освободиха няколко населени места в западната част на Запорожка област - в края на април.

Украинските сили принудиха Русия да избира между отбрана срещу контраатаките и разпределяне на личен състав и ресурси към приоритетни сектори на фронтовата линия. Това е избор, който е неудобен за Путин, чиято теория за победата зависи от фасадата, че руските сили напредват едновременно по целия театър на военните действия и са близо до разбиване на украинските линии. Не само че украинските отбранителни линии се държат, но ВСУ са успели да оспорят тактическата инициатива в няколко района на фронта, дори докато Русия продължава да губи непропорционално много човешки ресурси, за да постигне минимални печалби.

С това може би се обясняват и последните изявления на Путин, че е готов да преговаря и че краят на войната може би не е далеч. В тази игра отново се включи и американският президент: Тръмп: Краят на войната в Украйна е близо, не съм се договарял с Путин за Донбас (ВИДЕО).

Русия готви нови масирани атаки с ракети и дронове?

В същото време Русия вероятно подготвя нова масивна атака срещу Украйна в следващите дни, обяви в телевизионен ефир Юрий Игнат - началникът на отдела за комуникации на Военновъздушните сили на Украйна. Според него няколко фактора сочат, че се подготвя възможен удар - данни на украинското разузнаване, информация от международни партньори и засилена активност на руските военни летища.

„Наблюдаваме прегрупиране на тактически самолети и засилена активност на летищата им. Обикновено врагът подготвя и въоръжава самолетите си, преди да започне ударите, и точно това е активността, която наблюдаваме през последните дни“, отбеляза Игнат. Според него масирано нападение може да има до 24-72 часа и да продължи вероятно 2-3 дни, както се е случвало и преди.

Военновъздушните сили подчертават, че подобни признаци са предшествали и преди комбинирани атаки с ракети и бойни дронове.

Руските власти не казват защо пращат по 2% от студентите на война в Украйна

Министерството на образованието и науката на Русия междувременно не можа да отговори на въпрос относно изискването 2% от студентите да бъдат изпращани на война в Украйна. Прокремълското издание „Газета.ру“ изпрати официално запитване до министерството с молба за коментар по повод репортажа на независимия руски политически бюлетин Faridaily за изискването на министъра на образованието Валерий Фалков университетите да изпращат поне двама на сто от студентите си на военна служба по договор. „Добър ден! Неизвестно“, гласи пълният отговор на ведомството, с което не се отрича новината.

Към януари 2026 г. само в университетите, подчинени на Министерството на образованието, са записани 2 192 872 мъже. Ако „квотата“ бъде изпълнена, 2% от тях – 44 000 мъже – ще бъдат изпратени да воюват в Украйна. Междувременно студенти от университети, подчинени на други министерства, също се насърчават да подписват договори.

В близо 200 университета и колежи в цяла Русия тече кампания за насърчаване на студентите да подписват договори с руската армия. Кремъл заяви, че „не знае нищо“ за набирането на студенти.

На 12 май руската служба на BBC съобщи за първия известен случай на студент, загинал на фронта след подписване на такъв договор. Въпреки че е служил в силите за безпилотни летателни апарати, той е бил убит от минометен обстрел близо до окупирания Луганск: Путин вече масово си взема студенти за "пушечно месо" в Украйна - потвърден е първият загинал оператор на дронове (СНИМКА).

The first known student recruited into Russia's new drone forces has been killed



As BBC reports, 23-year-old Valery Averin from Buryatia signed a contract with the Russian Defense Ministry, trained as a drone operator, and was killed near Luhansk just two weeks later.





Руският опозиционен Telegram канал ASTRA вече съобщи, че от 2025 г. руските университети и колежи активно набират студенти за служба в армията чрез „специални“ годишни договори, които на пръв поглед предвиждат служба изключително в подразделения за безпилотни системи. По-късно руското министерство на отбраната потвърди, че не е задължено да освобождава студентите след една година, а администрацията на Висшето училище за икономика в официален отговор призна, че студентите подписват стандартен договор.

Кой бави мирните преговори?

Що се отнася до мирните преговори, украинският преговарящ екип отдавна е предал на Русия списъците за обмена на 1000 срещу 1000 военнопленници, обещан от американския президент Доналд Тръмп. Киев обвинява Москва, че бави процеса. Това обяви украинският омбудсман Дмитро Любинец, като по този начин отвърна на обвиненията на Руската федерация, че украинците бавели процедурата. Той заяви, че процесът на размяната не е спрял, но се забавя. „Дори когато си се споразумял за нещо с руснаците, никога не можеш да си 100% сигурен, че руската страна ще го спази. Всъщност работата не е спряла. Работата и преговорите продължават всеки ден“, каза омбудсманът.

Вечерта на 8 май Тръмп обяви споразумение за тридневно примирие между Украйна и Русия (9-11 май, като то не бе удължено от руснаците) и размяна на военнопленници на принципа „хиляда за хиляда“ от всяка страна. В същото време диктаторът Владимир Путин заяви, че Киев уж не е представил никакви предложения за размяната. Добре информиран представител на президентската администрация на Украйна е заявил пред агенция УНИАН, че твърдението на диктатора е невярно. Кремъл вероятно се опитва да провали съответните споразумения, допълва той. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че в момента се довършват договореностите за размяната.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

В първия ден след изтичане на тридневното примирие - 12 май - на фронта е имало покачване на сраженията на дневна база до над 200, сочи официалната информация на украинския генщаб. Регистрирани са 210 бойни сблъсъка спрямо 174 на 11 май. Руснаците са хвърлили 314 контролирани авиационни бомби (КАБ), а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3353 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 930 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8923 FPV дрона, което е с около 670 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещо – 32 руски пехотни атаки са били спрени там, като Покровск стои в украинския списък с места на активни бойни действия в това направление. В съседното от североизток направление на Покровското, от Торецк към Константиновка, са станали 31 руски пехотни атаки. Още 16 е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. Това са единствените направления с двуцифрен брой руски щурмове за денонощието.

ВСУ си връщат още позиции при Константиновка. Геолокализирани кадри, публикувани на 12 май, показват как руските сили обстрелват украинска позиция източно от града, което сочи, че вероятно в района няма руски позиции.

Геолокализирани кадри от 8 май пък показваха как руски сили нанасят удари по украинска позиция в западната част на Константиновка – в район, за който руски източници по-рано твърдяха, че силите им поддържат присъствие.

Има и кадри, които показват как украинска наземна роботизирана система, пренасяща 300 кг експлозиви, удря огромна сграда, в която се укрива руска саботажна група в Константиновка. Според 100-тната бригада за териториална отбрана на Украйна взривът почти напълно е разрушил сградата.

Руският военен блогър "Дневник на десантчика" твърди, че украинските сили са навлезли в Часов Яр (североизточно от Константиновка) и околностите му и са превзели високи жилищни сгради.

Има и ВИДЕО 18+, което показва, че пилоти на FPV дронове от 24-та бригада на Украйна забелязват руска пехотна колона по пътя от Бахмут към Часов Яр и я атакуват с безпилотни летателни апарати. Включени са и кадри, заснети от гледната точка на руски войник, движещ се в същата колона.

И при Славянск има украински напредък - геолокализирани кадри, публикувани на 11 май, сочат, че ВСУ наскоро са се придвижили в централната част на Ризниковка (източно от Славянск).

Геолокализирани кадри от 12 май пък показват руски сили, атакуващи украинска позиция югоизточно от Рай-Олександровка, т.е. югоизточно от Славянск. Това очевидно е станало по време на операция, която според оценка на ISW е била руска проникваща мисия.

Определено върху тези части от фронта се концентрират в анализите си и руските военнопропагандни канали. "Два майора" обобщава всичко така: "В Константиновка руските въоръжени сили водят бойни действия в градската зона, като се опитват да обкръжат града от юг. Ситуацията се усложнява от действията на украинските въоръжени сили в Часов Яр, където положението на нашите войски се влоши значително през последния месец (...) В посока Славянск руските въоръжени сили засилват усилията си по подстъпите към Рай-Олександровка, но врагът е увеличил броя на дроновете във въздуха и двете страни действат с малки пехотни групи".

Война на ракети и дронове

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта 111 безпилотни летателни апарата са били свалени или неутрализирани с електронно заглушаване над страната. Русия е атакувала с общо 139 дрона. Според предварителни данни силите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали по-голямата част от тях в северната, южната и източната част на Украйна. На 13 места са регистрирани 20 удара от атакуващи безпилотни летателни апарати, както и падане на отломки от свалени дронове на четири места. В Полтава има съобщения за прекъсвания на електро- и водоснабдяването, след като дрон удари електроразпределителна подстанция. Според местните власти над 7000 абонати са без ток. Прозорците на близките сгради също са повредени. Все още няма съобщения за ранени.

"Русия продължава да удря и го прави нагло - насочена срещу железопътната ни инфраструктура, срещу цивилни обекти в градовете. За съжаление, след тези удари има ранени и загинали хора... Вчера, през деня, имаше удар по 14 области. Тази вечер имаше атаки по жилищната и железопътната инфраструктура в Днепровска област и Харковска област, пристанищната инфраструктура в Одеска област, енергетиката в Полтавска област. На всички нива нашите воини се съпротивляват, а 111 дрона са свалени и потиснати точно тази нощ", написа украинският президент Володимир Зеленски.

Загинали и ранени има в Днепропетровска област. В Кривой Рог, в резултат на вечерна атака, загинаха двама души, а още 4-ма бяха ранени, сред които едно дете. В града са нанесени щети на инфраструктурата, на предприятие и на газопровод. Пожарникарите са потушили три пожара, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС). "В Синелниковския район през нощта цел на врага стана жилищна застройка – загинаха двама души. Също така вчера загинаха още 4-ма души, а четирима бяха ранени. Повредени са над две дузини къщи в общините Дубовиковска и Николаевска. Спасителите погасиха два пожара в частния жилищен сектор. В Никополския район пострадаха 3-ма души. В четири общини и в самия областен център са повредени инфраструктура, частни къщи и автомобили. Пожарникарите ликвидираха два пожара, причинени от вражески атаки. В град Марганец руснаците атакуваха спасителите, които ликвидираха последствията от предишен вражески удар. В резултат на попадане на безпилотен летателен апарат е повреден пожарно-спасителен автомобил. За щастие, личният състав не е пострадал. В Самаровския район, в резултат на обстрел, възникна мащабен пожар в инфраструктурен обект, който пожарникарите ликвидираха. В работата бяха ангажирани над 100 спасители и 40 единици техника на ДСНС", обявиха от ДСНС.

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили 286 дрона през нощта над областите Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Ростов, Тамбов, Ярославъл, Орел, Тула, Калуга, Рязан и Астрахан, Краснодарския край, Република Калмикия, анексирания Крим, както и над водите на Азовско и Черно море.

Един човек е пострадал при атака с дрон срещу търговски обект в Краснодарския край, съобщи оперативният щаб. Там имаше атака срещу село Таман, където има пристанище:

След нощна атака избухна пожар в района на резервоарния парк „Таманнефтегаз“ – нефтен терминал и оператор за претоварване на нефт и нефтопродукти в пристанището на брега на Черно море, съобщи украинският мониторингов канал Exilenova+. Това е един от ключовите центрове на Русия за морски износ на енергийни ресурси след частичното пренасочване на потоците от Новоросийск. През терминала преминават значителни обеми износ на суров нефт и нефтопродукти, които осигуряват валутни постъпления за руската икономика и военната машина.

В Ярославъл фрагмент от дрон е ударил промишлен обект, гласи съобщение на местния губернатор Михаил Евраев. „Тази сутрин, докато се приближаваха към Ярославъл, силите за противовъздушна отбрана и електронна война отблъснаха атака на украински дронове. Повечето от дроновете бяха свалени, но фрагмент от свален дрон удари промишлен обект в Ярославъл. Нямаше жертви“, написа той, без да уточнява кое е атакуваното съоръжение.

В региона на Башкортостан, по-известен като Република Башкирия, избухна пожар в станцията за управление на линията „Нурлино“ (LODS). В региона не е имало въздушна тревога. Властите твърдят, че причината за пожара е технологична авария в линейната производствена и разпределителна станция. Двама души са получили изгаряния Министерството на извънредните ситуации съобщи, че пожарникарите вече са изпратени на място. Руският опозиционен канал ASTRA направи геолокализация на видео, заснето от свидетел - мястото е на 29 км от линията:

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени два дрона, летящи към града. Службите за спешна помощ работят "на мястото на катастрофата", гласи информацията.

А губернаторът на Астраханска област съобщи за пожар в Астраханския завод за преработка на газ (AGPP) след атака от безпилотен летателен апарат на украинските въоръжени сили. "Всички вражески дронове бяха свалени или неутрализирани от системи за електронна война. Отломките предизвикаха пожара. Според Министерството на извънредните ситуации пожарът ще бъде потушен в рамките на няколко часа. Няма опасност от замърсяване на въздуха в Астрахан. Няма жертви или ранени сред служителите на завода", заяви Игор Бабушкин.