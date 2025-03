Тръмп прати нов посланик в Сърбия: Кучетата му се казват Ракия и Пиво (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е пратил преселник от Югославия в лицето на Марк Бърнович за посланик на Съединените американски щати в Сърбия. Това става ясно от негов пост в Truth Social. Новият посланик трябва да наследи Кристофър Хил, който служи до януари 2025 година и по имената на кучетата му може да се познае балканския му произход. Стана ясно, че те се казват Ракия и Пиво, научаваме от публикация на македонската медия "Вечер".

Смяната на посланика идва на фона на нестихващи протести в западната ни съседка. Те бяха провокирани от инцидента в Нови Сад и постепенно прераснаха в масово недоволство срещу властта в Сърбия.

„Радвам се да съобщя, че Марк Бърнович ще бъде нашият следващ национален посланик на Съединените щати в Сърбия. Марк е горд ветеран от Националната гвардия и преди това беше главен прокурор на Аризона. Като син на бежанци, избягали от комунизма, Марк ще бъде силен защитник на свободата и винаги ще поставя Америка на първо място. Поздравления Марк“, написа Тръмп.

Адвокат по професия, Марк Бърнович се кандидатира за сенатор от Аризона през 2022 г., но не успя да спечели. ОЩЕ: Тръмп изпрати в България нов временен посланик

Бърнович е роден в САЩ и е първо поколение на мигранти от Югославия. Активен член е на сръбската православна общност във Финикс и се гордее с балканското си наследство. "Семейството на баща ми идва от Черна гора, Бърновичите са племе от нахията Лешан. Семейството на майка ми идва от Далмация, от района около Сплит. Аз съм православен сърбин и се гордея с балканските си корени", каза той пред белградския Kurir.Въпреки че рекламира сръбското си наследство, Бърнович също показа привързаност към Хърватия по време на финалите на Световното първенство през 2018 г.

Освен това видеоклип, който той публикува в платформата X през 2021 г., в който той умело борави с нунчук, стана вирусен в социалните медии, привличайки общественото внимание. ОЩЕ: САЩ ще сменя посланика си в Гърция: Тръмп праща човек от семейството

