Тръмп с първа реакция след срещата със Зеленски в Давос (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп се появи пред камерите след срещата с украинския си колега Володимир Зеленски в швейцарския град Давос, където двамата присъстват на Световния икономически форум. Според екипа на държавния глава на САЩ срещата е продължила един час. Републиканецът заяви, че разговорите са били „добри“. На въпроса дали има шанс да се постигне някакво споразумение днес, 22 януари, той отговори: „Ще видим какво ще се случи“.
„Утре ще се срещнем с Русия и ще се срещнем с президента Путин“, каза Тръмп, визирайки посещението на пратеника си Стив Уиткоф в Москва.
„Имах много добра среща с президента Зеленски, всички искат войната да приключи", допълни още републиканецът, който вчера в Давос каза, че според него и руският диктатор Владимир Путин, и украинският президент искали да "сключат сделка".
"Надяваме се, че това ще приключи, защото много хора губят живота си. В последния месец те имаха 30 000 убити, най-вече войници. Това наистина е война, която трябва да приключи", добави Тръмп.
Тръмп също така обяви пред репортерите, че двамата със Зеленски не са обсъждали присъединяване на украинския лидер към Съвета за мир - новосформираната инициатива на американския държавен глава, в която той покани дори водещия 4-годишна война в Украйна Владимир Путин.
