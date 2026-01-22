Пеевски се радва да е рамо до рамо с Лукашенко и Орбан в битката за мира - чака ли и Путин?

Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски изглежда се радва страната ни да е рамо до рамо с белоруският авторитарен лидер Александър Лукашенко Лукашенко и унгарският премиер Виктор Орбан в битката за мира. Въпросът е чака ли и руския диктатор Владимир Путин, та заедно с него "да гради световния мир". Путин вече заяви, че ще обмисли поканата на Тръмп Русия да влезе в съвета. За радостта на Пеевски научаваме от негова позиция, разпространена до медиите непосредствено след като България се включи в инициативата "Съвет за мир", лансирана от американския президент Доналд Тръмп, на фона на отказа на водещи държави от Европейския съюз да подкрепят проекта.

Първоначално в публичното пространство се появи информация, че Тръмп е пратил покана до българския президент в оставка, което провокира Пеевски да отправи призив към Радев да се присъедини към Съвета за мир на американския президент.

Позицията на Пеевски

Лидерът на "ДПС - Ново начало" поздравява министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че са направили според него решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес.

"Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони.

За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред", смята ощ е Пеевски.