Тръмп ще праща имиграционните си служби на Олимпийските игри в Милано. Италия е в ужас

САЩ възнамеряват да изпратят агенти на имиграционните си служби (ICE) на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина, които ще се проведат следващия месец. Идеята на Белия дом е да ги изпрати в качеството на охрана, за да гарантират сигурността на американската делегация на олимпиадата между 6 и 22 февруари. Плановете бяха съобщени за първи път от американски медии, а по-късно потвърдени и в Европа.

Тези планове на САЩ обаче породиха сериозно безпокойство и страх в Италия предвид последния развой на събитията около службата, чиито сътрудници очевидно са склонни да превишават правата си и да вадят оръжие срещу хора с повод и без повод - скорошните инциденти в Минеаполис, където двама души бяха убити по време на операции на ICE, предизвиквайки масови протести, потвърждават това. Поради тази причина редица италиански политици реагираха остро на идеята. Кметът на Милано Джузепе Сала, например, заяви, че не иска агенти на ICE в града, наричайки ги "милиция, която убива" и добавяйки, че те не са добре дошли в Милано. Той подчертава, че Италия може да се погрижи сама за сигурността си и не се нуждае от присъствието на ICE, съобщава The Times.

В същото време говорител на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ е заявил пред The ​​Daily Beast, че ICE "не извършва имиграционни проверки в чужбина" и само съдейства при оценки на риска, като пълната отговорност за сигурността остава на Италия.

Италианският министър на вътрешните работи Матео Пиантедози също се опита да смекчи опасенията, като увери, че ICE "никога няма да действа на италианска територия", докато министърът на външните работи Антонио Таяни подчерта, че "има огромна разлика между задържането на въоръжен човек и убийството му".

