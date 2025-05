"Тук е Полша, не Брюксел": Полски кандидат за президент публично изгори знамето на ЕС (СНИМКИ и ВИДЕО)

Скандалният кандидат за президент на Полша Гжегож Браун е замесен в нов провокативен инцидент. Политикът скъса знамето на Европейския съюз, избърса обувките си в него и демонстративно го подпали. Самият той публикува видео и снимки в профила си в социалната мрежа X. Това се е случило в Катовице, където Браун е пристигнал заради затварянето на въглищните мини около града.

Той заявява, че ЕС "се опитва да удави" полския рудодобив. "Те се стремят към това, обявиха го и го планираха, а това е престъпление срещу полската нация", пише политикът.

Затова Гжегож Браун е пристигнал в града, тъй като имало нужда от "парламентарна намеса", която да попречи на ликвидацията на полската минна индустрия.

Polish presidential candidate Grzegorz Braun wiped his feet on the EU flag—then set it on fire. He captioned the video: “Down with Eurocommunism!” pic.twitter.com/BXrjKB0sp7

"Това е Полша, не Брюксел!", заявява кандидатът за президент.

"Долу еврокомунизма!", пише още той.

По-рано той скъса флага на ЕС:

🇵🇱 🤯Grzegorz Braun TEARS DOWN EU FLAG and WIPES HIS SHOES WITH IT



Far-right Polish MP Grzegorz Braun once again sparked outrage — this time by ripping down the European Union flagand wiping his shoes with it during an official parliamentary intervention at the Ministry of… pic.twitter.com/Erz521UXyt