Турция дразни Гърция в Егейско море: Пусна изследователски кораб

От понеделник и през следващите десет дни турски изследователски кораб „Пири Рейс“ ще провежда научни проучвания в части от Егейско море. За това извести Турция чрез Navtex - международна автоматизирана услуга за директен печат, която излъчва навигационни и метеорологични предупреждения и прогнози, както и спешна информация за морската безопасност, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Атина не е доволна

Въпреки че „Пири Рейс“ може да провежда подобни проучвания - този ход веднага повдига въпроса за юрисдикцията върху издаването на известия на Navtex, тъй като планираният маршрут на кораба преминава през части от Егейско море, които се намират в териториалните води на гръцките острови и, което е изключително важно, над гръцкия континентален шелф.

Според Navtex 0863/25, издаден от станцията в Измир на Турската служба за навигация, хидрография и океанография, траекторията на кораба ще го отведе на запад от Лесбос, след това на юг от Хиос и нататък до островчето Калогерос, разположено в открити води между Хиос и Андрос. ОЩЕ: Анкара се насочва към Егейско море

В случая с Калогерос, преминаването на Пири Рейс носи допълнителна символика: Турция отдавна възразява срещу факта, че островчето е включено почти целогодишно в постоянен стрелбищен полигон на гръцките въоръжени сили.

Атина бързо реагира със собствен Navtex (154/25, издаден от станцията на Лимнос), оспорвайки предупреждението на Анкара и последиците от него. Следващите 24 часа ще покажат как ще продължи действието на кораба – почти сигурно под строг гръцки контрол както в дипломатически план, така и в морето.

Интерконекторът с Кипър

Океанографските изследвания в централната част на Егейско море сами по себе си може да не представляват сериозна провокация, но въпреки това представляват нарушение на установените правила в архипелага. Моментът на провеждане също е забележителен, тъй като идва само дни след събитията южно от Крит и подновения дебат относно планираната електроенергийна връзка между Гърция и Кипър, въпрос, който наскоро беше усложнен от търканията между Атина и Никозия.

Междувременно Анкара демонстрира подчертана чувствителност – поне риторично – по отношение на правата си в Източното Средиземноморие. Съвсем наскоро външният министър Хакан Фидан настоя, че претенциите на Турция трябва да бъдат уважавани. Неговите забележки обаче бяха широко интерпретирани като израз на недоволството на Анкара от решението на Chevron да представи предложение за два блока южно от Крит, в нарушение на морския меморандум между Турция и Либия. ОЩЕ: Заради Турция: Гърция има план Б за интерконектора си в Средиземно море