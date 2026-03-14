Търговийката с Русия е най-важното за Тръмп, Украйна вижда спасението във военните технологии (ОБЗОР - ВИДЕО)

10 млрд. долара допълнително ще спечели Путинова Русия заради облекчаването на американските санкции срещу руския петрол – такава сметка направи украинският президент Володимир Зеленски по време на снощната си визита във Франция, където се срещна с френския президент Еманюел Макрон. До момента, заради войната в Иран, която американският президент Доналд Тръмп стартира преди почти половин месец, Русия е спечелила около 1,3-1,9 млрд. долара от поскъпването на петрола и до края на март може да спечели до 4,9 млрд. долара при средна цена на петрола ѝ 70-80 долара за барел, след като преди новата война в Иран средната цена беше 52 долара за барел. Има дори оценки за приход в руската хазна до края на март от 7,9 млрд. долара при сегашните цени на петролните продукти на световните пазари. Новото американско решение означава, че всичкият руски петрол, който досега беше блокиран месеци наред в танкери в открити води, може да бъде продаден в срок до 11 април – ОЩЕ: Тръмп се надува, реалността е друга: Г-7 е против него за руския петрол, Иран се обвързва с Китай за Ормузкия проток (ВИДЕО)

Zelensky stated that Ukraine can help stabilize the situation in the Middle East



He noted that 10 countries have already reached out to Ukraine for support in defending against Iranian Shahed drones.



According to him, Ukraine has the world's largest experience in combating… pic.twitter.com/wzfV8cT3j9 — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2026

Но Тръмп и кликата му не ги е грижа и не виждат или не искат да видят стратегическите проблеми, които предизвикват – американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ясно го каза: Тръмп иска да се върнем към търговията. Това беше маскирано с вечното клише как милиардерът искал "убийствата (в Украйна) да спрат". И вечният въпрос – как да спрат, ако не бъдат създадени сега условия да не бъдат подновени в първия удобен за руския диктатор Владимир Путин момент?

JD Vance on Russia-Ukraine:



There’s been a lot of debate about what exactly our foreign policy should be with regards to Russia and Ukraine.



Trump has been very clear: he wants the killing to stop. He wants to get back to commerce. He wants to stop the innocent people who are… pic.twitter.com/z7IN61EDZl — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Бившият съветник по националната сигурност на Тръмп Джон Болтън също повтори думи, които е казвал за политиката на Тръмп относно Русия. Сега той ги пригоди относно решението на американския президент да облекчи санкциите за руския петрол – "в Кремъл водката се лее като река, това е огромен подарък за руснаците". Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) също напомня как в Русия икономическата ситуация се влошава и то бързо, но сега прави оценка с решението на Тръмп за петрола това ще се промени частично – в краткосрочен и средносрочен план:

"Vodka was flowing like a river in the Kremlin. This is a big gift for the Russians" — Former Trump adviser on easing oil sanctions



John Bolton, former national security adviser to Trump, commented on the news about the easing of oil sanctions against Russia.



"Of course, almost… pic.twitter.com/tfUDej0uxR — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2026

Украйна не разчита на Тръмп – работи да е по-силна

В интервю пред украинския журналист Денис Казанский, който е родом Донецка област, съоснователят на украинската компания Fire Point Денис Щилерман разказа повече за новите военни проекти, с които фирмата му се занимава. Тя е най-известна с ракетите „Фламинго“. За тях Щилерман изрично посочи, че могат да бъдат изстрелвани дори от цивилни камиони, не трябват специализирани военни платформи, като целият процес на подготовка за стрелба отнема 15 минути. Именно практичността при използване на продуктите на Fire Point е водеща за Щилерман.

Какво ново готви Fire Point? Новата балистична ракета на компанията FP-7 с обхват 300 километра е преминала успешно серия от общо 3 нива на тестове. Сега Fire Point работи по друга балистична ракета – FP-9, с обсег 850 километра и с идеята да развива скорост от 1000 дори 1200 метра в секунда, за да затруднява максимално ПВО. Тази ракета ще даде възможност на Украйна да нанася удари по руската столица Москва. Тестовите ѝ изпитания са планирани за началото на лятото на 2026 година.

За капак Щилерман беше категоричен – украинските удари трябва да са насочени към центровете за вземане на решения в Москва, в елитния квартал "Рубльовка", а не към граничните райони.

Военно-технологичното развитие на Украйна е впечатляващо и всеки, който гледа малко по-далеч от носа си, го вижда. Друг пример – съоснователят на Foundation и едно от най-известните имена в роботиката Майк Ле Бланк съобщи пред списание Time, че за тестове в Украйна вече са изпратени два хуманоидни робота. Ле Бланк е категоричен, че именно в Украйна военното дело с бързи темпове превръща роботите в основно оръжие - "наистина шокиращо":

Foundation has delivered two Phantom MK-1 humanoid robots to Ukraine for testing, the company told Time. Co-founder Mike LeBlanc called what he witnessed in Ukraine "truly shocking," describing it as "a full-scale robot war where the robot is the primary fighter." #Ukraine pic.twitter.com/qZ654bAUAM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 13, 2026

Колко напред отива Украйна във военното дело показа и един от украинските военни мониторингови канали в Телеграм Exilenova+. Каналът извади данни, че от началото на март досега (13-ти март включително) Украйна е изстреляла 202 далекобойни дрона средно дневно срещу 124 от руска страна. Повечето украински дронове са примамки, за да бъде заблудена и претоварена руската ПВО, но числата са впечатляващи. А Z-каналите все по-често се оплакват, че технологичните възможности на Украйна що се отнася до безпилотните системи растат – например, една от най-пресните жалейки е как укаински FPV дронове вече могат да покрият разстояние от 100 километра. Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски обаче предупреди, че Русия вече е способна да произвежда по над 19 000 FPV дрона дневно, а персоналът на руските сили за безпилотни системи в руската армия ще бъде разширен до 101 000 души до 1 април. Дроновете, заедно с ракетите, нанасят огромни щети - украинският енергиен министър Денис Шмигал посочи, че украинската рафинерия в Кременчуг е ударена от 60 руски ракети и 260 дрона през пълномащабната война, като ефективно е разрушена.

Exilenova+ ran the numbers for early March. Russia launches about 124 drones a day at Ukraine, Ukraine sends about 202 back. Most are cheap decoys to probe air defenses, but the scale is massive both ways, they note. pic.twitter.com/7aZFenkmHr — WarTranslated (@wartranslated) March 13, 2026

Russia has struck the Kremenchuk oil refinery with over 60 missiles and 260 drones during the war, Ukraine's Energy Minister says. The total number of targets launched was much higher, he added. pic.twitter.com/vTOCC6iuzy — WarTranslated (@wartranslated) March 13, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти никаква промяна на дневна база няма що се отнася до интензивността на сухопътните военни действия в Украйна – това сочат данните на украинския генщаб. На 13 март са станали 153 бойни сбъсъка, с 1 по-малко спрямо 12 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 307 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 15 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3623 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 700 надолу. Руската армия е използвала 10 119 FPV дрона, което с около 1000 повече спрямо предното денонощие и е абсолютен рекорд, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е това от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск. Там е имало 29 руски пехотни атаки. Още 25 са спрени в Покровското направление, като е имало боеве и в самия Покровск съгласно информацията на украинския генщаб. 12 са били руските пехотни атаки северно от Константиновка, в Славянското направление – там боевете се развиват на южния фланг на Лиман, при Ямпол, както и по-на юг, при Закитно и Платоновка. При Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 20 руски пехотни атаки. А в Олександриевското направление, северно от Гуляйполе, украински части напредват в центъра на Новопавловка - геолокализирани видеокадри на руски обстрели и то публикувани от руското военно министерство го доказват:

Ukraine’s 422nd Separate Regiment strikes two Russian locomotives in Russian-occupied Zaporizhzhia region. The strike targeted railway assets used by Russian forces in the occupied part of the region. #Ukraine pic.twitter.com/dzBgZR2Ck8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 13, 2026

Украинският военен телеграм канал "Офицер" съобщава, че при Константиновка руснаците пак почват да използват повече бронирана техника. Конкретно той сочи сектор на фронта южно от града – при Плещеевка и Иванополя. В Покровското направление и малко по-на север, в сектора към Добропиля обаче няма такива индикации, добавя каналът. А известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че има руски напредък на южния фланг на Константиновка, както и че около Лиман руснаците постепенно "стягат клещите", без обаче да влиза в подробности или да показва геолокализирани видеокадри за потвърждение. Вместо това има геолокализирани видеокадри от руски удари с дронове срещу нова украинска позиция в южната част на Константиновка, което подсказва, че части на ВСУ са напреднали в този сектор:

