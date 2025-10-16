Участваш в протестите срещу властта в Грузия - глобяват те, дори да си външен министър от ЕС

Министерството на вътрешните работи на Грузия наложи глоба от 5000 лари (около 1800 щатски долара) на финландския външен министър Елина Валтонен за „блокиране на пътя“ по време на протестна демонстрация, на която тя присъстваше на булевард „Руставели“ в столицата Тбилиси на 14 октомври. Изпратена е и протестна нота до Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във връзка с "инцидента" и изявлението на Валтонен.

На 16 октомври Министерството на вътрешните работи на Грузия потвърди пред местната медия Civil.ge, че е наложило глобата на министъра, която - в качеството си на председател на ОССЕ - се появи на антиправителствена проевропейска демонстрация в Тбилиси, близо до парламента. Тогава Валтонен изрази подкрепа за мирните протестиращи, които блокират улицата всяка нощ в продължение на повече от 320 дни.

Междувременно Министерството на външните работи на Грузия изпрати протестна нота до Секретариата на ОССЕ и участващите държави във връзка с присъствието на Валтонен на митинга и нейните изявления в подкрепа на мирните протестиращи. Нейните действия са „несъвместими с всеобщо признатите принципи на международното право“, твърди властта в Тбилиси. В нотата си ведомството пише, че финландският външен министър и председател на ОССЕ Елина Валтонен е надхвърлила официалната си програма по време на посещението си и "незаконно" блокирала булеварда заедно с останалите демонстранти.

Грузия обвини Елина Валтонен в пристрастия

На 14 октомври Валтонен записа видео от блокирания булевард „Руставели“, в което каза: „Тези хора са загрижени за посоката, в която се развива страната, като се отнемат основните свободи на хората, започвайки със свободата на изразяване и свободата на събиране. Излишно е да казвам, че тези хора заслужават всички тези права и ние сме тук, за да ги подкрепим".

„Публичното изявление на министър Валтонен, което не отразява реалността, представлява умишлен опит да се подведе международната общност относно ситуацията в Грузия“, добавя министерството. „Тези действия противоречат на духа на сътрудничество в рамките на ОССЕ и могат да се считат за злоупотреба с мандата на председателя, подкопавайки доверието и очакваната неутралност".

Министерството твърди още, че действията на Валтонен са „несъвместими с общопризнатите принципи на международното право, включително зачитането на суверенитета и ненамесата във вътрешните работи, както е отразено в Хелзинкския заключителен акт, Резолюция A/RES/20/213 на ООН и правилата и процедурите на ОССЕ, и противоречат на духа на Виенската конвенция за дипломатическите отношения“.

По време на престоя си в Грузия Валтонен се срещна с министъра на външните работи от управляващата партия „Грузинска мечта“ Мака Ботчоришвили, както и с представители на гражданското общество. Планираната среща с министър-председателя Иракли Кобахидзе обаче беше отменена. Докато грузинското правителство твърдеше, че Кобахидзе е отменил срещата, защото финландският външен министър е присъствал на „незаконен митинг“ и е направил „неверни изявления“, Валтонен заяви пред медиите, че финландската страна, а не грузинската, е отменила срещата първа поради „промяна в графика“.

Преди обявяването на глобата за „блокиране на пътя“ и протестната нота Елина Валтонен се обърна към Кобахидзе в публикация в X, като го покани във Финландия, за да наблюдава „всяка демонстрация“ по негов избор.

Антиправителствените протести в Грузия се превърнаха в ежедневие, откакто миналата година проруската партия "Грузинска мечта" си осигури пълно мнозинство в избори, които опозицията и бившият президент Саломе Зурабишвили не признаха за истински - според тях резултатите са били фалшифицирани. Започнаха масови сблъсъци на граждани с полицията, а силите на реда нанасяха побоища на активисти, журналисти и граждани. ЕС осъди действията на Тбилиси и спря процеса по евроинтеграция.

Управляващите приеха спорни закони като такъв, насочен срещу ЛГБТ+ общността, както и закон за "чуждестранните агенти" - по модела на руския диктатор Владимир Путин.

