Удар по Карни: Сепаратистите спечелиха в Квебек

Привържениците на независимостта от партията Квебекски блок печелят изборите във френскоезичната провинция на Канада сочат предварителните резултати, като обещават да организират нов референдум за независимост. Връщането на власт на тази партия, която не е управлявала провинцията от 2014 г. насам, представлява сериозно предизвикателство за канадския премиер Марк Карни, в момент, в който не се очертава изход от търговския конфликт с Вашингтон и той е изправен и пред други сепаратистки настроения в богатата на петрол провинция Алберта.

ОЩЕ: Канада ще достави оръжия на Украйна на стойност четвърт милиард долара

След преброяването на над 50% от бюлетините партия Квебекски блок е събрала 29% от гласовете, изпреварвайки Либералната партия - с 23%, Консервативната партия - с 21% и далеч пред дясноцентристката партия, която беше на власт от 2018 г. – Коалицията за бъдещето на Квебек - с 14%.

Лидерът на Квебекския блок Пол Сен-Пиер Пламондон, 49-годишен адвокат, ще бъде новият министър-председател на провинцията, която разполага с много широки правомощия и има население от 9 милиона души. Все още обаче не е ясно дали правителството му ще разполага с мнозинство или ще бъде правителство на малцинството.

Събрали се в Монреал, неговите привърженици изпяха "Квебек, една страна" – известният лозунг на движението за независимост – при обявяването на резултатите.

ОЩЕ: Украйна и Канада подписаха 100-годишно партньорство - от дроновете до Космоса

Квебекският блок обеща да организира нов референдум за независимостта на Квебек. Неговият лидер обаче уточни, че ще изчака края на мандата на Доналд Тръмп в Белия дом през януари 2029 г., тъй като настоящата ескалация на търговския конфликт между САЩ и Канада, по думите му, "не създава спокойна обстановка за размисъл относно бъдещето".

Ако се състои, този референдум ще бъде третият, организиран в Квебек след тези от 1980 и 1995 г. Последният беше загубен с малка разлика от лагера на привържениците на независимостта.