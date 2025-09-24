Войната в Украйна:

24 септември 2025, 14:17 часа 879 прочитания 0 коментара
Удар след удар по най-голямото руско пристанище в Черно море. В Русия: Ще е епично Украйна да ни смаже енергетиката, а не ние тяхната (ВИДЕО)

Най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск се оказа цел на атака с безпилотни летателни апарати и морски дронове посред бял ден. Видеокадри от случващото се вече обикалят социалните мрежи Телеграм и "Х".

Едно от видеата показва, че има удар и жилищна сграда. От кадрите се вижда, че има щети, включително по автомобили. Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко потвърди в канала си в Телеграм за атаката, като заедно с губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев казва, че има загинали - защото дронове ударили центъра на града. Първите данни са за двама убити и трима ранени. "Повредени са пет жилищни сгради, включително жилищни блокове, както и хотел. Усилията за отблъскване на атаката продължават", казват Кравченко и Кондратиев. Руското военно министерство съобщи, че между 7:00 и 12:00 часа московско време системи за противовъздушна отбрана са свалили 16 украински дрона над Белгородска област, анексирания Крим и Черно море.

Според украински източници изглежда цел на атаката е руска военноморска база - тази, където се скри Руският черноморски флот, след като беше разбит от украинските морски дронове и ракети в Крим и сега много-много не припарва в Севастопол. Има видеокадри, показващи взрив на плавателен съд в самото пристанище на Новоросийск.

Няма спокойствие за руските петролни мощности

Междувременно, данни от системата FIRMS на НАСА, която засича топлинни петна на земната повърхност, показват, че има пожар в две станции на петролопровода "Волга" на "Транснефт" във Волгоградска област. Тези данни идват след като губернаторът на областта Андрей Бочаров призна в канала си в Телеграм, че е имало атака с дронове. "Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Русия отразиха масирана атака на безпилотни летателни апарати (БЛА) срещу обекти на горивната и енергийна инфраструктура във Волгоградска област. Заради отломки от БЛА в няколко района на региона избухнаха пожари на суха растителност, които бързо бяха потушени от противопожарните сили. В Руднянски район е прекъснато електрозахранването в село Подкуйково, а ремонтни екипи работят по електропровода. Според предварителна информация няма щети по жилищни сгради или пострадали" - това е официалното съобщение, в което не се уточнява къде точно е пламнала "суха трева" за пореден път в Русия.

На този фон, един от известните руски военнопропагандни телеграм канали констатира следното: "Ще бъде наистина епично, ако до четвъртата година от войната ние все още не сме смазали украинската енергетика, а те в крайна сметка размажат нашата".

Ивайло Ачев
