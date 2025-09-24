Удар след удар по най-голямото руско пристанище в Черно море. В Русия: Ще е епично Украйна да ни смаже енергетиката, а не ние тяхната (ВИДЕО)

Най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск се оказа цел на атака с безпилотни летателни апарати и морски дронове посред бял ден. Видеокадри от случващото се вече обикалят социалните мрежи Телеграм и "Х".
Explosions reported at Russia’s Novorossiysk naval base. Russian air defenses are trying to respond, but with limited success, according to local sources. pic.twitter.com/dToCqkqONh— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025
Едно от видеата показва, че има удар и жилищна сграда. От кадрите се вижда, че има щети, включително по автомобили. Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко потвърди в канала си в Телеграм за атаката, като заедно с губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев казва, че има загинали - защото дронове ударили центъра на града. Първите данни са за двама убити и трима ранени. "Повредени са пет жилищни сгради, включително жилищни блокове, както и хотел. Усилията за отблъскване на атаката продължават", казват Кравченко и Кондратиев. Руското военно министерство съобщи, че между 7:00 и 12:00 часа московско време системи за противовъздушна отбрана са свалили 16 украински дрона над Белгородска област, анексирания Крим и Черно море.
Според украински източници изглежда цел на атаката е руска военноморска база - тази, където се скри Руският черноморски флот, след като беше разбит от украинските морски дронове и ракети в Крим и сега много-много не припарва в Севастопол. Има видеокадри, показващи взрив на плавателен съд в самото пристанище на Новоросийск.
At least five Ukrainian naval drones were destroyed while attempting to strike the shoreline near Novorossiysk, according to Russian sources. https://t.co/L0yeOSW7Ue pic.twitter.com/G0xS6KFJgF— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025
Няма спокойствие за руските петролни мощности
Междувременно, данни от системата FIRMS на НАСА, която засича топлинни петна на земната повърхност, показват, че има пожар в две станции на петролопровода "Волга" на "Транснефт" във Волгоградска област. Тези данни идват след като губернаторът на областта Андрей Бочаров призна в канала си в Телеграм, че е имало атака с дронове. "Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Русия отразиха масирана атака на безпилотни летателни апарати (БЛА) срещу обекти на горивната и енергийна инфраструктура във Волгоградска област. Заради отломки от БЛА в няколко района на региона избухнаха пожари на суха растителност, които бързо бяха потушени от противопожарните сили. В Руднянски район е прекъснато електрозахранването в село Подкуйково, а ремонтни екипи работят по електропровода. Според предварителна информация няма щети по жилищни сгради или пострадали" - това е официалното съобщение, в което не се уточнява къде точно е пламнала "суха трева" за пореден път в Русия.
The Zenzavatka oil pumping station in Volgograd region is on fire again, according to FIRMS data. This facility, part of Transneft’s Volga pipeline network, was already attacked on September 20. Today's fire suggests a fresh impact. pic.twitter.com/93bNBfrgfP— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025
Ukraine struck the Kuz’michi oil pumping station in Volgograd Oblast, FIRMS data confirms large fires at the site. It’s a key node on the Transneft network, moving over 90M tons of crude annually. pic.twitter.com/RZUwoc7knO— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025
На този фон, един от известните руски военнопропагандни телеграм канали констатира следното: "Ще бъде наистина епично, ако до четвъртата година от войната ние все още не сме смазали украинската енергетика, а те в крайна сметка размажат нашата".
Russian channels getting increasingly frustrated with the fuel shortages inside Russia after repeated Ukrainian drone strikes.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025
"Several districts in Belgorod Oblast only have A100 and diesel left at gas stations. It’ll be truly epic if, by year four of the war, we still haven’t… pic.twitter.com/IwhH9mQCLo
