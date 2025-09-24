Забраниха презервативите на затворниците в Италия

Департаментът по затворническа администрация (DAP) в Италия отхвърли решението на директора на затвора в Павия Стефания Мусо да раздаде 720 презерватива на затворниците като „терапевтична“ мярка, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Според Департамента има рискове от насилствено поведение сред затворниците и евентуалната злоупотреба с презервативи, които биха могли да се използват за укриване на наркотици, дори чрез поглъщане, като по този начин се избягват стандартните проверки.

"Липсата на предварителни консултации е попречила на ръководството да балансира нуждите от превантивни здравни грижи с основните изисквания за ред и сигурност, съгласно съществуващите най-добри практики“, посочват от Департамента. ОЩЕ: Официално: Безплатни презервативи за хората до 25 години във Франция