Войната в Украйна:

Забраниха презервативите на затворниците в Италия

24 септември 2025, 17:51 часа 165 прочитания 0 коментара
Забраниха презервативите на затворниците в Италия

Департаментът по затворническа администрация (DAP) в Италия отхвърли решението на директора на затвора в Павия Стефания Мусо да раздаде 720 презерватива на затворниците като „терапевтична“ мярка, предаде италианската информационна агенция ANSA.

Според Департамента има рискове от насилствено поведение сред затворниците и евентуалната злоупотреба с презервативи, които биха могли да се използват за укриване на наркотици, дори чрез поглъщане, като по този начин се избягват стандартните проверки.

"Липсата на предварителни консултации е попречила на ръководството да балансира нуждите от превантивни здравни грижи с основните изисквания за ред и сигурност, съгласно съществуващите най-добри практики“, посочват от Департамента. ОЩЕ: Официално: Безплатни презервативи за хората до 25 години във Франция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Италия Затворници презервативи информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес