ERP.net - от ERP системa, през Work Management, до концепцията Business OS

През последните години софтуерните технологии се променят с изключително бързи темпове, оказвайки влияние върху все повече области от живота ни. Известната мисъл на рисковия инвеститор Марк Андрийсън - “Софтуерът изяжда света” - е показателна за това колко всеобхватен е този процес.

Управлението на бизнеса не прави изключение от тези тенденции. Постепенно в сектора се появиха множество класове бизнес софтуер, а като най-значими сред тях се наложиха системите за планиране на фирмените ресурсите - т.нар. Enterprise Resource Planning или ERP. Самите те претърпяха много промени през годините, преминавайки от тежки on-premise решения, към гъвкави cloud - базирани системи, оптимизирани за работа през всякакви устройства, както и в уеб среда.

Днес наблюдаваме следващата голяма промяна при този клас софтуер, свързана с добавянето на Work Management (WM) функционалности, както и превръщането им в пълноценни бизнес операционни системи (Business OS).

Дълго време ERP системите бяха сърцето на логистичните и финансови операции, докато управлението на работния поток (Work Management – WM) и връзките с клиенти (CRM) се осъществяваха чрез отделни, често несвързани платформи.

“Традиционните WM системи са леки и интуитивни, оптимизирани за управление на ежедневните задачи, проекти и всички аспекти на работата в екип. Съвременните CRM решения пък служат като мост между ERP и WM, макар и с ограничена транзакционност. До скоро интеграцията на тези три стълба – ERP, CRM и WM – в един общ пакет представляваше сериозно предизвикателство, поради съществените им архитектурни и функционални различия. Ние успяхме да постигнем това и днес ERP.net включва всички тези аспекти на бизнес софтуера” - посочва Иван Аржентински, основател на българската софтуерна компания ERP.BG.

Раждането на Business OS концепцията

Бизнес операционната система представлява единна, уеб базирана среда, в която служителят влиза сутрин и разполага с всичко необходимо за работния процес през деня. От управление на файлове и документи, до комуникация с екипа, планиране на проектите и обработка на бизнес транзакциите – всичко е достъпно в контекста на единен работен процес.

„Това е естествената посока на развитие и на нашата ERP система, която вече обединява функционалности за комуникация, управление на файлове и редица други аспекти от работата на операционните системи. Промяната е значима и очаквам през следващите години изцяло да предефинира начина, по който използваме бизнес софтуер“ - добавя още Аржентински.

Тази визия вече се осъществява с последните версии на ERP.net, които я позиционират като едно от малкото решения в света, отговарящо на определението за бизнес операционна система. В добавка, компанията създаде и отделна Work Management система - Express, която включва пълноценен CRM, функции за работа в екип, за управление на проекти и много други възможности, без ERP.

Всяка фирма може да използва Work Management решението Express, дори и вече да има внедрена някаква ERP система, защото то се интегрира лесно със софтуер от други доставчици. Благодарение на интеграцията между комуникационни, проектни и файлови инструменти, компаниите могат да извлекат реални ползи от свързаната среда, без да е необходимо да променят наличната си платформа.

Предимства на интегрираната среда

Business OS носи множество осезаеми ползи за бизнесите. Сред тях са повишената продуктивност, улеснената комуникация, високата степен на интеграция и синхронизация.

Чрез премахване на необходимостта от превключване между различни приложения и системи, служителите могат да се съсредоточат върху същинската си работа. Това води до по-бързо изпълнение на задачите и намаляване на времето за реакция при вземане на решения.

В добавка, интегрираните инструменти за сътрудничество и комуникация улесняват обмена на информация между екипите, наподобявайки популярни месинджъри. Така се създава по-динамична работна среда, в която идеите се споделят бързо и ефективно, без излишни забавяния.

Гъвкавост и адаптивност

Business OS осигурява механизми за бърза адаптация към регулаторни или пазарни промени, както и лесно модифициране на процеси и структури, спестявайки време и финансови средства.

Интуитивен потребителски интерфейс

Работата с корпоративен софтуер става също толкова лесна и интуитивна, колкото ползването на персонален компютър или смартфон. Това намалява нуждата от продължително обучение и позволява на служителите бързо да се адаптират към новите системи.