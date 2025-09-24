ВСС пак остави Борислав Сарафов и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си Борислав Сарафов да остане временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Колегията отказа да открие ново административно производство за назначаване на друг и.ф. ръководител на държавното обвинение.

Решението беше взето след искане на прокурор Даниела Талева – ad hoc обвинител, упълномощена да разследва главния прокурор и неговите заместници. Още: Със скандални аргументи: Георги Чолаков се готви да векува начело на ВАС (ВИДЕО)

Мотивите

В мотивите си Талева припомня последните промени в Закона за съдебната власт. Според тях, при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се назначава временно изпълняващ длъжността, но с условието, че едно и също лице не може да заема тази позиция за повече от шест месеца, независимо дали има прекъсвания.

Повод за искането е сигнал от граждански активист, че Сарафов продължава да изпълнява функциите на главен прокурор, въпреки че шестмесечният срок за временното му управление изтече на 21 юли тази година.

Въпреки това Прокурорската колегия потвърди предишната си позиция – че промените в закона не действат със задна дата и не засягат заварени случаи. Аргументът е, че Сарафов е назначен за и.ф. главен прокурор на 16 юни 2023 г., преди приемането на измененията в ЗСВ. Още: Баневи срещу Гешев и Сарафов: Докъде стигна съдебната битка

С това решение ВСС още веднъж застана зад тезата, че ограничението за шестмесечен срок не се отнася до мандата на Сарафов. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в срок от 14 дни.