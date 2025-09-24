Войната в Украйна:

България и Япония ще си сътрудничат в киберсигурността

Двустранното сътрудничество в областта на отбраната обсъдиха днес министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-министърът на отбраната на Япония Йозо Канеко, съобщиха от министерството. Двете страни дадоха висока оценка на двустранните отношения и на потенциала за развитие на сътрудничеството в киберсигурността, високите технологии и военното образование.

Министър Запрянов подчерта, че България и Япония са обединени от споделени демократични ценности, стремеж към мир и уважение към международния ред, основан на правила.

Сред темите на разговор бяха състоянието на средата за сигурност, възможностите за участие на японски представители в инициативи за сигурността в Черно море, в тристранни или многостранни учения на въоръжените сили. Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество в подготовката за реакция при кризи. Акцент беше поставен и върху противодействието на дезинформацията и хибридните атаки в области, свързани с отбраната.

Заместник-министър Канеко е на тридневно посещение в България, в рамките на което се срещна със заместник-министъра на отбраната Радостин Илиев, посети Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, както и Военната академия „Г. С. Раковски“, където изнесе лекция на тема „Сигурността в Тихоокеанския регион“. ОЩЕ: "Трябва да сме дейни": Борисов обвърза ръста на доходите и отбранителната индустрия (ВИДЕО)

