Указ на Зеленски: Разрешавам провеждането на парад в Москва на 9 май

Уникално, но факт - украинският президент Володимир Зеленски се подигра брутално с Путинова Русия и издаде специален указ, в който като първа точка е буквално записано следното: "Разрешавам провеждането на парад в Москва (Руска федерация) на 9 май 2026 г."

Освен всичко друго, в указа на Зеленски са изписани точни географски координати, за които е написано: "За времето на парада (от 10:00 ч. киевско време на 9 май 2026 г.) територията на Червения площад се изключва от плана за използване на украинско оръжие". Координатите са на Червения площад в Москва - Още: Официално: Украйна и Русия се съгласиха на тридневно примирие, разменят си по 1000 военнопленници





Зеленски изрично уточнява, че указът влиза в сила от момента на подписване т.е. вече е в сила.

Все още Z-каналите не са почнали масово да коментират указа, но има първи наченки - "Военный обозреватель" пише за него и със сигурност в следващите часове ще има истински взрив в руското пропагандно пространство:

По-обстоятелствен е "Два майора": "Това са последствията от лъжите на Шойгу (бел. ред. - бившият руски военен министър и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация), тези на неговите арестувани и осъдени заместници и отвратителния, закостенял информационен компонент на държавната машина, който поддържа и организира информационното поле по време на изпълнението на най-важните решения. За такъв шамар може да се нанесе удар по Киев още сега".

Припомняме, че само преди около 2 часа американският президент Доналд Тръмп обяви в официалния си профил в социалната мрежа Truth Social, че ще има примирие между Украйна и Русия за периода 9-11 май. Зеленски моментално потвърди в своя канал в Телеграм, а Юрий Ушаков, съветник на руския диктатор Владимир Путин, също потвърди. От думите на Зеленски се разбра, че причината Украйна да се съгласи на примирие е обещание за размяна на 1000 военнопленници. Животът им е по-важен от Червения площад, каза украинският държавен глава.

Още: "По въпроса за Украйна не сме съюзници с Русия": Извънредните положения за Путин се трупат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Източник: Президентство на Украйна