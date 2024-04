Поредният такъв - украински морски пехотинци успяха да издигнат украинското знаме в покрайнините на Казашки лагери, на източния бряг на река Днепър. Селището е на няколко километра от Кринки. В Кринки, на 30 километра североизточно от Херсон има украинско предмостие, което украинската морска пехота успя да изгради още от началото на есента на 2023 година и устоява на руските опити украинските позиции да бъдат ликвидирани.

More footage. Planted by the 35th Marine Brigade between Krynky-Kozachi Laheri. pic.twitter.com/pkvsuIPYHi

Като цяло Кринки и източният бряг на река Днепър сега са по-тих участък на фронта в Украйна, но боевете не спират, особено войната на дронове. Последните по-значими новини от Кринки си припомнете в по-стар обзор: Украйна да се оправя сама: Дневният ред на САЩ е публична тайна (ВИДЕО)

Ukrainian FPV operators from the 36th Marine Brigade found and destroyed Russian hideouts and fortifications on the left bank. pic.twitter.com/w7qV3ewqe6