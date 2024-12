Украинците, изглежда, взривиха голям руски склад за боеприпаси в Донецка област (ВИДЕО)

Въоръжените сили на Украйна вероятно са нанесли удар по голям склад с боеприпаси на руснаците в превзетия от тях град Енакиево в Донецка област. Селището се намира на североизток от град Донецк, на няколко километра югоизточно от Горловка.

Видеокадри от окупирания град бяха споделени от местните Telegram канали и на тях се чуват вторични взривове - звуци, характерни за удари по обекти, съдържащи големи количества оръжия.

Така наречените „власти“ на Енакиево, назначени от Кремъл, са започнали спешна евакуация след мощните експлозии. На жителите на повече от 10 улици е наредено спешно да съберат документи и вещи от първа необходимост и да се отправят към определените сборни пунктове, твърди беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Тя е идентифицирала мястото на удара чрез сателитни снимки от Google Maps, показващи голям склад (маркиран в червено) с множество контейнери, наподобяващи тези, използвани за съхранение на боеприпаси. Маркираните в синьо улици на снимката показват районите, в които жителите подлежат на евакуация.

