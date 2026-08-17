Войната в Иран::

Край на 60-те дни за преговори за окончателен мир в Иран: Ердоган заговори (ВИДЕО)

17 август 2026, 5:55 часа 690 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Край на 60-те дни за преговори за окончателен мир в Иран: Ердоган заговори (ВИДЕО)

60-те дни съгласно т.нар. Меморандум от Исламабад, в рамките на които уж САЩ и Иран трябваше да водят преговори без военни действия и да постигнат по решителен напредък с евентуално окончателно споразумение по редица въпроси, включително развитието на иранската ядрена програма и управлението на Ормузкия проток, изтекоха. Напредък няма, логично няма и споразумение, а двете страни изглеждат на светлинни години от такова.

Официални представители на режима в Иран изрично заявиха в последните дни, че няма "абсолютно никакъв напредък" по отношение дори на връщането към рамката на преговори. Американският президент Доналд Тръмп само повтаря клишета как имало разговори и разнообразява клишетата със заплахи, че Иран трябва да преговаря по-усърдно.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф обяви, че "ние наистина спечелихме тази война, както военно, така и политически".

"Това не означава, че унищожихме американската армия. Имам предвид, че Съединените щати и Израел ни нападнаха с девет конкретни, декларирани цели, но не успяха да постигнат нито една от тези девет цели на нито едно ниво. Това беше най-голямото абсолютно поражение за Съединените щати и ционисткия режим", уточни той.

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Ердоган се появи на сцената

Междувременно, турският президент Реджеп Ердоган каза в интервю пред камера, че Турция се надява Ормузкият проток да остане свободно отворен, без такси за преминаване. "Това би било по-правилно и подходящо, а свободното преминаване би било изключително положително и полезно за глобалното корабоплаване и търговия", заяви той.

Обаче Ердоган категорично хвърли вината за случилото се и за сегашната ситуация на Израел. "Разбира се, ние категорично не сме за войната в тези региони. Ние сме за мир. Но Израел е главният подстрекател на тази война, той е главният участник в тази война. Израел непрекъснато насърчаваше войната и винаги досега беше за военния вариант. Други страни платиха изключително висока цена", каза той.

Турският авторитарен лидер говори в същия дух и за Ливан - че вината е на Израел и най-накрая израелската армия трябва да остави Ливан намира.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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