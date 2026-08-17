Край на 60-те дни за преговори за окончателен мир в Иран: Ердоган заговори (ВИДЕО)

60-те дни съгласно т.нар. Меморандум от Исламабад, в рамките на които уж САЩ и Иран трябваше да водят преговори без военни действия и да постигнат по решителен напредък с евентуално окончателно споразумение по редица въпроси, включително развитието на иранската ядрена програма и управлението на Ормузкия проток, изтекоха. Напредък няма, логично няма и споразумение, а двете страни изглеждат на светлинни години от такова.

Официални представители на режима в Иран изрично заявиха в последните дни, че няма "абсолютно никакъв напредък" по отношение дори на връщането към рамката на преговори. Американският президент Доналд Тръмп само повтаря клишета как имало разговори и разнообразява клишетата със заплахи, че Иран трябва да преговаря по-усърдно.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф обяви, че "ние наистина спечелихме тази война, както военно, така и политически".

"Това не означава, че унищожихме американската армия. Имам предвид, че Съединените щати и Израел ни нападнаха с девет конкретни, декларирани цели, но не успяха да постигнат нито една от тези девет цели на нито едно ниво. Това беше най-голямото абсолютно поражение за Съединените щати и ционисткия режим", уточни той.

Iran's Ghalibaf:



I say with all my heart that we truly won this war, both militarily and politically.



This does not mean that we destroyed the U.S. military.



What I mean is that the United States and Israel attacked us with nine specific, declared objectives, but failed to… pic.twitter.com/PZCNMZrR5b — Clash Report (@clashreport) August 16, 2026

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Ердоган се появи на сцената

Междувременно, турският президент Реджеп Ердоган каза в интервю пред камера, че Турция се надява Ормузкият проток да остане свободно отворен, без такси за преминаване. "Това би било по-правилно и подходящо, а свободното преминаване би било изключително положително и полезно за глобалното корабоплаване и търговия", заяви той.

Turkish President Erdogan on Iran:



What we hope is that navigation through the Strait of Hormuz will be opened free of charge and without fees.



This would be more correct and appropriate, and free passage would be extremely positive and beneficial for global navigation and… pic.twitter.com/LfdAEeVFst — Clash Report (@clashreport) August 16, 2026

Обаче Ердоган категорично хвърли вината за случилото се и за сегашната ситуация на Израел. "Разбира се, ние категорично не сме за войната в тези региони. Ние сме за мир. Но Израел е главният подстрекател на тази война, той е главният участник в тази война. Израел непрекъснато насърчаваше войната и винаги досега беше за военния вариант. Други страни платиха изключително висока цена", каза той.

Turkish President Erdogan on the Iran War:



Of course, we are absolutely not in favor of war in these regions. We are for peace.



But Israel is the principal instigator of this war; it is the principal actor in this war.



Israel continuously encouraged war and was always in favor… pic.twitter.com/YKA15OsdtC — Clash Report (@clashreport) August 16, 2026

Турският авторитарен лидер говори в същия дух и за Ливан - че вината е на Израел и най-накрая израелската армия трябва да остави Ливан намира.

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