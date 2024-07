Украинска журналистка: Руснаците не изоставят своите, те ги убиват (ВИДЕО)

Алла Садовник, журналист от редакцията на "Суспільно" (това е общодържавната украинска медия преди разпадането на СССР), разказа пред беларуската опозиционна медия NEXTA за новото разследване на техния екип.

Разследващите на „Суспільно” разбраха ужасяващи подробности за това как руски командири изтезават и убиват свои подчинени войници, които отказват да се подчиняват на престъпни заповеди.

Методите на убийство сред руските войници са изключително жестоки, става ясно от материала. Журналистите са узнали от свои източници, че руски войници са били затворени в мазета, измъчвани няколко дни и след това, ако имат късмет, застреляни, а ако не - взривени с гранати. След това телата се изгарят, за да се прикрият престъпленията.

Подобни мерки се използват за поддържане на дисциплината и сплашване сред войниците, казва Алла Садовник. Тези факти според нея показват суровите мерки, предприети в руската армия за контрол над войниците.

"Огласяваме тази история, защото тя засяга не само събитията в окупираната част на Украйна и руско-украинската война, но и показва отношението на руската армия и държавата към нейната армия. В руските медии, наричащи себе си опозиционни, се появяват статии за убийства и изтезания в армията на страната-агресор, извършени още преди войната в Украйна и продължаващи и сега. По-специално, още през есента на 2022 г. "Астра" писа за мазетата, в които руските военни държат свои колеги. Случаят, за който научиха журналистите на „Суспільно” и който без нас може би никога нямаше да стане публично достояние в тоталитарна Русия, е още едно напомняне срещу какъв жесток и беззаконен враг се бори Украйна. Този враг е жесток и беззаконен дори към собствените си военнослужещи", се посочва в публикацията: На куц крак и без патерици, но в Украйна заради Путин: Руските войници днес (ВИДЕО)

