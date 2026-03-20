Украинската армия: Поразихме пореден А-50 "Бериев" - най-скъпия руски военен самолет

Украинските сили са нанесли щети на самолет за ранно предупреждение от типа А-50 "Бериев", който е бил на ремонт в 123-ти ремонтен завод в Новгородска област на Русия, твърди Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. В публикацията от 20 март се казва, че са изяснени резултатите от унищожаването на съоръженията на завода в Старая Руса (област Новгород) от 17 март. „Повредата на самолета за ранно предупреждение A-50 е потвърдена. Той се намираше на ремонт в завода и вероятно е очаквал модернизация“, се казва в изявлението.

Генералният щаб подчертава, че украинските сили за отбрана ще продължат да нанасят удари по важни военнопромишлени обекти на окупаторите, докато въоръжената агресия на Руската федерация срещу Украйна не бъде напълно спряна.

Какво се знае за А-50?

Самолетът за ранно предупреждение и контрол А-50, известен още като „летящ радар“, е от голямо значение за системата за въздушен контрол на Руската федерация. Експлоатацията на А-50 позволява на руснаците да реагират бързо на въздушни заплахи, по-специално на приближаващи се украински самолети и крилати ракети.

Експерти отбелязват, че преди мащабната инвазия Русия е разполагала с до 10 такива самолета. Няколко машини от типа А-50 бяха свалени от украинските въоръжени сили. Към момента никой не посочва точна цифра, но анализатори считат, че Руската федерация вероятно разполага с до пет самолета за ранно предупреждение от типа А-50 и модернизирани А-50У. В момента Москва не е в състояние да произвежда тези уникални машини. Те са най-скъпите руски военни самолети.

Атаките срещу заводи за руски самолети

На 16 и 17 март подразделения на украинските въоръжени сили нанесоха удари по два самолетни завода в Русия. На 17 март беше нанесен удар по инфраструктурата на самолетния завод „Авиастар“ край Уляновск в Уляновска област.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна отбеляза, че предприятието е част от „Обединена авиационна корпорация“ (структура на „Ростех“) и осигурява производството на военнотранспортни самолети Ил-76МД-90А, самолети цистерни Ил-78М-90А, а също така обслужва тежките транспортни самолети Ан-124. Според предварителна информация са били ударени укрития и площадки за паркиране на самолети.

Впоследствие Генералният щаб съобщи, че съоръженията на 123-ти завод за ремонт на самолети в Старая Руса са претърпели подобни щети. Този завод е специализиран в пълния ремонт и модернизация на военнотранспортните самолети Ил-76 и Л-410.

