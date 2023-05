Украинската ПВО свали множество дронове и крилати ракети над Днепропетровск (СНИМКИ)

От кадри в социалните мрежи се виждат щетите – разрушени сгради, изгорели автомобили, счупени прозорци и др.

At night, 15 UAVs and four cruise missiles were shot down over the #Dnipropetrovsk region, regional authorities said.



The impact caused damage and casualties. pic.twitter.com/hd6vcE74lm