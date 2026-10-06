Украински депутат, призовал за компромис с Русия, се озова моментално в списъка "Миротворец"

След като украинският депутат Олексий Гончаренко от партия "Европейска солидарност" призова преди четири дни Украйна да се съгласи на компромис с Владимир Путин, за да бъдела прекратена войната, никак не се забави неговото включване в сайта "Миротворец". Припомняме какво представлява този сайт - създаден е през 2014 г. от доброволци и активисти и в него се поддържа публична база данни за хора или организации, които са извършили държавна измяна или са заплаха за националната сигурност на Украйна. В черния списък се включват лица, които са участници в руската агресия, наемници, военни, сепаратисти или разпространяват руска пропаганда.

Конкретно за Гончаренко в сайта виждаме следното: "Професионален провокатор, политически популист. Извършва осъзнати системни умишлени действия, насочени към деморализация на обществото и потискане на волята му да се съпротивлява на руската агресия. Системни действия в интерес на руско-фашистките нашественици".

За какво призова Гончаренко на 2 октомври? Да се търси споразумение с Русия като "на линията на бойните действия да се създаде неутрална зона под контрола на ООН с изтегляне на руските и украинските войски". Още: След призиви на украински депутати за прекратяване на военните действия Зеленски с коментар

Проблемът с този призив обаче е, че работи само в полза на руската пропаганда и за разколебаване на украинското население. Причината е проста - Гончаренко не дава решение как да се осъществи това, при положение, че Владимир Путин показа ясно, че няма да приеме подобен вариант. Напротив - Путин постави съвсем противоположни условия, за да има споразумение и не отстъпва от исканията си, така че ако има компромис, то той трябва да важи явно само за Украйна. Путин продължава да иска пълно изтегляне на украинските войски от четирите области Херсон, Запорожие, Донецка и Луганска област, които той незаконно присъедини към Руската федерация. И не е съгларсен самият той да нареди на руските войски да се изтеглят и на сантиметър. И още - Путин обяви, че няма да допусне международни миротворчески контингенти на границите или по фронтовата линия. Което означава, че идеята на Гончаренко е просто неработеща в най-добрия случай, а в най-лошия може да се разглежда като призив към капитулация на Украйна.

Междувременно "Европейска солидарност", в която членуваше Гончаренко, гласува да го изключи от редиците си. Партията заяви, че публичните му позиции се отклоняват от нейните принципи, включително силна украинска армия и членство в ЕС и НАТО. Тя заяви, че независимостта на Украйна и правото ѝ да определя собствената си система за сигурност не могат да бъдат компрометирани.