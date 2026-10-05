След призиви на украински депутати за прекратяване на военните действия Зеленски с коментар

След като някои депутати във Върховната рада на Украйна призоваха да се прекратят бойните действия и да се почнат преговори с Русия, президентът Володимир Зеленски излезе с нарочен коментар на брифинг вчера, 4 октомври. Той специално напомни, че депутатите са избрани да служат на интересите на държавата Украйна и имат лична отговорност. "Колкото и да ни е трудно, не можем да се огънем пред Путин и Русия, защото Украйна ще бъде разсипана. Това е безспорно лична отговорност", каза президентът.

Зеленски добави, че при никакви обстоятелства политиците не бива да се отказват от "интересите на нашата държава".

"Не е нужно да сеем паника. Имаме достатъчно предизвикателства и удари и без това. Никой не се нуждае от хаос. Точно това търси Русия", предупреди той. И заяви пред журналистите, че от депутатите, отправили тези призиви, не зависи ходът на преговорния процес: "Разбирам, че преговорите със сигурност не зависят от тези хора, така че народът на Украйна може да бъде спокоен".

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Конкретно един от народните избраници, които говориха в този дух за споразумение с Русия, бе депутатът от партия "Европейска солидарност" Олексий Гончаренко. Преди три дни в телеграм канала си той заяви: "Няма друг вариант. Опитахме всичко възможно. Не можем да победим Русия. И Русия не може да ни победи. Нека говорим (преговаряме)". Неговата идея очевидно е да се спре ескалацията и да "се стеснят боевете до Донбас", а на линията на бойните действия да се създаде неутрална зона под контрола на ООН с изтегляне на руските и украинските войски.

Друг е въпросът, че отправяйки подобни призиви, Гончаренко не посочва как би могло да стане това след като към момента няма никакви индикации, че Владимир Путин е готов да приеме подобен вариант. Напротив - Путин постави съвсем противоположни условия, за да спрат боевете. Той иска пълно изтегляне на украинските войски от цялата територия на четирите области Херсон, Запорожие, Донецка и Луганска област, които той незаконно присъедини към Руската федерация. И в същото време Путин даде да се разбере, че няма да има реципрочно изтегляне на руски войски. Отделно Москва последователно отхвърля всякакви идеи за силни международни миротворчески контингенти (примерно от ООН) с реален контрол върху границите или фронтовата линия.

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