Спорт:

След призиви на украински депутати за прекратяване на военните действия Зеленски с коментар

05 октомври 2026, 11:08 часа 975 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
След призиви на украински депутати за прекратяване на военните действия Зеленски с коментар

След като някои депутати във Върховната рада на Украйна призоваха да се прекратят бойните действия и да се почнат преговори с Русия, президентът Володимир Зеленски излезе с нарочен коментар на брифинг вчера, 4 октомври. Той специално напомни, че депутатите са избрани да служат на интересите на държавата Украйна и имат лична отговорност. "Колкото и да ни е трудно, не можем да се огънем пред Путин и Русия, защото Украйна ще бъде разсипана. Това е безспорно лична отговорност", каза президентът.

Зеленски добави, че при никакви обстоятелства политиците не бива да се отказват от "интересите на нашата държава".

"Не е нужно да сеем паника. Имаме достатъчно предизвикателства и удари и без това. Никой не се нуждае от хаос. Точно това търси Русия", предупреди той. И заяви пред журналистите, че от депутатите, отправили тези призиви, не зависи ходът на преговорния процес: "Разбирам, че преговорите със сигурност не зависят от тези хора, така че народът на Украйна може да бъде спокоен".

Още: Или ЕС помага Украйна да е буфер срещу Путин, или войната идва на европейска земя (ОБЗОР - ВИДЕО)

Конкретно един от народните избраници, които говориха в този дух за споразумение с Русия, бе депутатът от партия "Европейска солидарност" Олексий Гончаренко. Преди три дни в телеграм канала си той заяви: "Няма друг вариант. Опитахме всичко възможно. Не можем да победим Русия. И Русия не може да ни победи. Нека говорим (преговаряме)". Неговата идея очевидно е да се спре ескалацията и да "се стеснят боевете до Донбас", а на линията на бойните действия да се създаде неутрална зона под контрола на ООН с изтегляне на руските и украинските войски.

Друг е въпросът, че отправяйки подобни призиви, Гончаренко не посочва как би могло да стане това след като към момента няма никакви индикации, че Владимир Путин е готов да приеме подобен вариант. Напротив - Путин постави съвсем противоположни условия, за да спрат боевете. Той иска пълно изтегляне на украинските войски от цялата територия на четирите области Херсон, Запорожие, Донецка и Луганска област, които той незаконно присъедини към Руската федерация. И в същото време Путин даде да се разбере, че няма да има реципрочно изтегляне на руски войски. Отделно Москва последователно отхвърля всякакви идеи за силни международни миротворчески контингенти (примерно от ООН) с реален контрол върху границите или фронтовата линия. 

Недоволни сме от порочния път на Русия: Лидерите на руските комунисти създават неприятности за режима на Путин

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Володимир Зеленски война Украйна авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес