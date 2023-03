Украински дрон с РПГ снаряди срещу руски танкове: ВИДЕО с резултата

ВИДЕО: Имат ли мозък руснаците - тоталното унищожение при Угледар

На фронта в Украйна в момента като цяло има паритет, което обаче изобщо не означава, че се лее по-малко кръв. А през последните 24 часа украинската армия съобщава за доста сериозно количество унищожена тежка военна руска техника – 10 танка, 15 бронирани машини, 16 оръдия и 2 системи за залпов огън.

Руски войник показа какви са резултатите от нов подход на украинците при атаките на руски танкове – дрон с боеприпаси от гранатомет. Видеокадри на последствията върху два руски танка вижте по-долу:

Russian soldier demonstrates the results of an attack of a Ukrainian FPV-drone with an RPG round attached to it, which completely destroyed two tanks. He adds that another three tanks were destroyed before with the same method. pic.twitter.com/Ji481YfRrY