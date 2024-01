Поредна сериозна руска атака с дронове срещу Украйна (СНИМКИ и ВИДЕО)

Според официална информация на украинските ВВС, тази нощ Русия е изстреляла 20 дрона клас "Шахед" и 3 балистични ракети "Искандер-М". Атаките са в три направления - южно, основно от Крим, от Курска област и от Воронежка област. Свалени са 14 дрона в Николаевска, Запорожка, Днепропетровска, Кировоградска и Харковска област.

Според администрацията на Харковска област, градът е атакуван с поне 6 дрона. Заради атаките са подпалени са покрив на частна жилищна сграда, гаражи, 2 леки автомобила, покрив на двуетажна сграда и помещения на административна сграда. Общата площ на всички пожари е около 100 квадратни метра:

Съгласно съобщение в официалния канал в Телеграм на руското военно министерство, тази сутрин е свален дрон от самолетен тип в Псковска област.

Продължават да излизат коментари и кадри от самия фронт и употребата на дронове. Интересна публикация има в пропагандния руски телеграм канал "Филатов". Там е публикувано видео, показващо как с електронно заглушаване бива спрян един от най-страшните за руснаците украински дронове "Баба Яга" - идващият след него втори обаче не може да бъде спрян, тъй като руското електронно оръжие губи сигнал:

Вчера сутринта имаше новини за масирана украинска атака с дронове в Крим - украинското централно командване съобщи след това, че е унощожена руска радарна станция. Още: Новини за събуждане: Масирани атаки с дронове на руска и украинска територия (ВИДЕО)

Rus. reporter/volunteer Filatov demonstrated footage where Russian Autel drone rammed a Ukrainian Baba Yaga drone bomber.



In his words, Baba Yaga, carrying heavy bombs that can destroy a building, was hovering over a Russian position somewhere in Avdiivka, so decision was made… pic.twitter.com/S63qg4Is9S