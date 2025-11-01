Спуснахме нови военни в Покровск, подобрихме позициите: 7 десантен корпус на ВСУ

7-ми десантно-щурмови корпус на украинските въоръжени сили оповести актуална информация за ситуацията в Покровск - едно от най-горещите направления, които следят военните канали в момента, към 15:00 часа в днешния 1 ноември. Ситуацията в града остава сложна и динамична, но украинската армия е извършила десант, в резултат на който е увеличила броя на военните си, се казва в съобщението в канала в Telegram на корпуса.

В резултат на успешни контраатаки, украинските военни са успели да подобрят тактическото си положение в няколко квартала на града, се посочва в съобщението.

Ukrainian forces improved their tactical position in several districts of Pokrovsk, eliminating 85 Russian troops in the city over the past week, the 7th Air Assault Corps reported.



Defense forces conducted a successful parachute-free landing operation in the Pokrovsk area with… pic.twitter.com/1p8QidkyTG — WarTranslated (@wartranslated) November 1, 2025

"Увеличаваме броя на щурмовите групи в Покровск, използвайки диверсифицирани методи за придвижване на личния състав", отбелязват военните.

Едновременно с това украинските военни работят върху решения за блокиране на логистиката на противника, пише в съобщението.

"Държим противника под огневи контрол, а броят на елиминираните руснаци в Покровск постепенно се увеличава. През последната седмица в града са унищожени 85 руснаци.

Общо през октомври в зоната на отговорност на 7-ми корпус украинските войници елиминираха 1320 руснаци, други 646 са "извън строя" (вероятно се има предвид ранени - бел.ред.).

