Спуснахме нови военни в Покровск, подобрихме позициите: 7 десантен корпус на ВСУ

7-ми десантно-щурмови корпус на украинските въоръжени сили оповести актуална информация за ситуацията в Покровск - едно от най-горещите направления, които следят военните канали в момента, към 15:00 часа в днешния 1 ноември. Ситуацията в града остава сложна и динамична, но украинската армия е извършила десант, в резултат на който е увеличила броя на военните си, се казва в съобщението в канала в Telegram на корпуса. 

В резултат на успешни контраатаки, украинските военни са успели да подобрят тактическото си положение в няколко квартала на града, се посочва в съобщението. 

"Увеличаваме броя на щурмовите групи в Покровск, използвайки диверсифицирани методи за придвижване на личния състав", отбелязват военните.

Едновременно с това украинските военни работят върху решения за блокиране на логистиката на противника, пише в съобщението.

"Държим противника под огневи контрол, а броят на елиминираните руснаци в Покровск постепенно се увеличава. През последната седмица в града са унищожени 85 руснаци.

Общо през октомври в зоната на отговорност на 7-ми корпус украинските войници елиминираха 1320 руснаци, други 646 са "извън строя" (вероятно се има предвид ранени - бел.ред.).

