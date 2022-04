Украйна алармира за китайските дронове и отваря небето си за стартиращи компании в САЩ

Украйна призова за ограничаване използването на китайски дронове DJI и да се започне използване на американски разработки, пише американското издание The Wall Street Journal

Стартиращи фирми (стартъпи, бел. ред.) от САЩ се стремят да демонстрират работата на своето оборудване в условия на активни военни действия и да привлекат финансиране. Производителите на дронове в САЩ също виждат възможност, тъй като китайските дронове DJI повдигат опасения за сигурността.

Стотици малки дронове, произведени от американски стартиращи компании, кръжат в небето над Украйна, търсейки оцелели в опустошени градове и скривалища в изкривения пейзаж.

Тези стартиращи компании, включително базираната в Сиатъл BRINC Drones Inc. и Skydio Inc. от Силициевата долина бързат да пълнят празнината в доставките в Украйна. Тя възникна, след като държавни служители нарекоха дронове, доставени от китайската компания SZ DJI Technology Co., най-големият производител на търговски БЛА в света, заплаха за безопасността на украинския военен персонал и цивилни.

Представители на украинските власти призоваха за ограничаване на използването на дронове, произведени от DJI, като заявиха, че технически неизправности в работата на тези устройства може да са резултат от умишлени действия на служители на DJI, насочени към подкопаване на отбраната на страната. Те също така изразиха загриженост относно успешното използване на оборудването на DJI в Русия.

DJI отрича обвиненията, че подпомага Русия в нейната инвазия или се намесва в БЛА, използвани от Украйна. Говорителят на компанията Адам Лийсбърг каза, че DJI не позволява продажбата на своите потребителски продукти (дронове) за военни цели, а използването на продуктите му в бойни условия е неприемливо. Руското посолство във Вашингтон не отговори на искането за коментар.

Американският стартъп BRINC, за да помогне на отбраната на Украйна, дари 10 БЛА и продаде още около 50 броя от миналия месец. Според изпълнителния директор на компанията Блейк Резник, пилотите на хеликоптери и служителите на държавната служба за извънредни ситуации на Украйна ги използват в операции по търсене и спасяване и разузнаване. Според главния изпълнителен директор на стартъпа Skydio Inc. Адам Брай, са дарени десетки БЛА на украинското министерство на отбраната, а стотици други са продадени на неправителствени организации и правителства, подкрепящи Украйна. Стартъпът има екип, който произвежда дронове за Киев през цялото си работно време.

Американските стартъпи се опитват да демонстрират работата на произведеното оборудване в условията на активни военни действия, за да привлекат допълнителна организационна и икономическа помощ, финансиране на рисков капитал и подкрепа от правителството на САЩ. Лидерите и консултантите в индустрията за дронове казват, че от няколко години тези компании са били в сянка, отстъпвайки място на DJI, който доминираше в продажбите на граждански дронове, оставяйки малко място за други играчи на този пазар. Повече от половин дузина стартиращи компании в САЩ заявиха, че са дарили или продали своите БЛА и системи за борба с дронове на Украйна, които помагат на военните на страната да наблюдават врага, да събират разузнавателна информация и да заснемат военни престъпления.

Според говорител на Skydio сред тези, които купуват дронове, произведени от тяхната компания като алтернатива на БЛА на китайската компания DJI, е обществената организация Aerorazvedka, която снабдява силите за сигурност и отбрана на Украйна.

Друг купувач на дронове е украинският дилър Тарас Трояк, който дълги години си изкарва прехраната, продавайки дронове на DJI в магазините си в Киев и Лвов. Той купи БЛА Skydio и го даде на военните за тестване и каза, че планира да поръча още, за да замени някои от съществуващите си дронове на DJI. Той прекъсва връзката си с DJI.

„Всички дронове, които ще купя в бъдеще, няма да са китайски“, каза Тарас Трояк за бизнеса си за продажба на дронове. Говорителят на DJI Адам Лисберг отказа да коментира спора с дилъра.

Украинските правителствени служители - и Тарас Трояк - се оплакаха от повреда на редица устройства AeroScope на DJI, които са системи за откриване на дронове за идентифициране и проследяване на други дронове и техните пилоти. Тези инструменти на AeroScope са разгърнати в цялата страна, в някои случаи за защита на критичната инфраструктура.

Представители на украинското правителство и DJI заявиха, че в началото на руската инвазия някои от тези устройства не са били включени. Поради тази причина се твърдеше, че DJI по геополитически причини се е намесила в работата на тези устройства, за да могат руските дронове да летят незабелязани.

Според Адам Лисберг компанията е знаела, че някои от системите AeroScope, инсталирани в Украйна, работят неизправно още преди началото на инвазията и се е опитала да ги поправи, както и че компанията никога не се е намесвала в работата на системите, които произвежда.

Руснаците са използвали успешно същите системи AeroScope за насочване на дронове и пилоти, според украински официални лица. Според доклад на Държавната служба за специални комуникации и защита на информацията на Украйна, украинските власти казаха този месец, че „DJI помага на руснаците в техните атаки“.

Според запознати украинските военни са били посъветвани да не се опитват да свързват дронове на DJI към Wi-Fi или мобилни мрежи. В доклада на украинското правителство се посочва, че дроновете на DJI не са напълно безопасни и се препоръчва да се спре използването на цялото оборудване на DJI, което е закупено и включено в други страни.

Американските стартиращи компании за дронове, които са намерили повечето си клиенти във военната и обществената безопасност, твърдят, че техните дронове са изключително безопасни. Според официални лица местоположението и данните на дроновете Skydio са защитени чрез криптиране във военните комуникационни мрежи, както и дроновете, произведени от Teal Drones Inc., която изпрати 15 дрона в Украйна от фабриката си в Солт Лейк Сити.

Според Блейк Резник, самолетите на BRINC се ръководят по време на полет не от GPS, а от лидар, светлинни импулси, които позволяват на самолета да вижда околностите си. Тези характеристики означават, че руските системи за борба с дронове не могат лесно да ги проследят.

Военните дронове, произведени от базираната в Юта Fortem Technologies Inc., които са предназначени да се борят с вражески дронове от въздуха, са трудни за забелязване по време на полет, отчасти защото използват радар, за да навигират и летят автономно, каза главният изпълнителен директор Тимъти Бийн. Според Бийн, украинското министерство на отбраната е поръчало партида от Fortem и този месец са били доставени няколко анти-UAV системи. Според запознати с този въпрос базираната в Сан Франциско Dedrone доставя своите системи за борба с дронове в чужбина за използване в Украйна. Главният изпълнителен директор на компанията Адитя Девараконда отказа коментар.

Министерството на отбраната на Украйна не отговори на въпроси относно използването от страната на американски БПЛА и системи за борба с дронове.

В някои случаи стартиращите компании полагат изключителни усилия, за да доставят своите дронове в Украйна. Блейк Резник, главен изпълнителен директор на BRINC, каза, че през март неговата компания е изкупила обратно всички произведени дронове от дистрибутори, които е трябвало да ги продадат на клиенти, които плащат, и вместо това ги е изпратила в Украйна. Той каза, че заедно със своя заместник Андрю Коут, бивш висш служител на министерството на отбраната, и двама инструктори, ще ръководят 15-часов курс за обучение за украински пилоти и спасители в Северозападна Полша. Блейк Резник казва, че дроновете BRINC могат да се използват в градска война, защото могат да летят на закрито, да разбиват стъкло и, ако бъдат съборени, да се обърнат на дясната страна нагоре и да излитат отново.

Противоречието около DJI в конфликта в Украйна засили дългогодишните опасения на някои американски политици и регулатори по националната сигурност, че Китай контролира производството на търговски превозни средства, които също имат ясни военни приложения. Старши републиканецът във Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар каза, че събитията в Украйна изискват по-силни действия на САЩ срещу DJI.

„Докладите за дронове на DJI, използвани от руски военен персонал в Украйна, само подчертават необходимостта САЩ да предприемат ясни и последователни действия в отговор на потенциално сериозните заплахи за националната сигурност, породени от този китайски производител на дронове“, каза Брендън Кар.

Служители на Министерството на отбраната казаха, че виждат ситуацията като възможност за набиране на допълнително правителствено финансиране за производителите на UAV в САЩ и облекчаване на така наречените обременителни изисквания и разпоредби.

Критиците на DJI във Вашингтон настояват за законопроект, предложен от републиканските законодатели, който ще добави DJI към списъка на лицата, подлежащи на изискванията на FCC, проправяйки пътя за самолетите на компанията да бъдат забранени от комуникационната инфраструктура на САЩ.

Законопроектът може да даде вътрешен стимул за американските компании. Забраната от 2017 г. вече ограничи американските военни да използват дронове, произведени от DJI, а изпълнителната заповед на бившия президент Тръмп допълнително ограничи използването им. Но според анализ на данните от Bard College в Ню Йорк, китайската компания доставя 90% от БЛА, използвани от обществената безопасност на САЩ.

„Истинският риск тук, разбира се, е, че недостатъчно обмислените закони ще попречат на обществената безопасност на САЩ и други правителствени агенции с практическо значение да вземат свои собствени решения относно използването на нашите продукти“, каза Адам Лисбърг, говорител на компанията DJI. Притесненията за националната сигурност са неоснователни, каза той, тъй като няма известен случай на данни, събрани за дронове на DJI, да са изпращани в Китай.

Всеки в индустрията, дори и конкурентите, смята DJI за най-добрите в бизнеса с най-съвременни устройства, които са достатъчно лесни за използване от всеки любител и са по-евтини от другите модели. През март DJI пусна на пазара нов дрон за продажба на агенции за обществена безопасност и го предаде на американски специалисти по обществена безопасност за тестване.

„Дроновете на DJI безспорно са най-напредналите в света по дизайн“, каза Блейк Резник, който се присъедини към DJI през 2017 г., годината преди да основа BRINC. „Те правят чудеса“.

Американските дронове са по-скъпи от дроновете на DJI, казват консултантите и ръководителите на дронове и може да отнеме много време, за да ги получат, тъй като американските компании имат ограничени производствени възможности и неефективни вериги за доставки. Представители на стартиращи компании казват, че компаниите се опитват да ускорят производството и все още се борят поради недостига на чипове, започнал по време на пандемията.

Превод: Ганчо КАМЕНАРСКИ