Повече от половината млади хора са пробвали забранени субстанции: Психолог алармира

27 септември 2025, 09:31 часа
Близо 80% от всички млади хора са опитвали поне веднъж някаква забранена субстанция. Това каза за БТА Даниела Лазарова, психолог в Лабораторията за психично здраве и превенция на Военномедицинска академия. Тя, заедно с лекари и известни спортисти, участва в национална кампания на Министерството на труда и социалната политика и на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на райски газ, вейпове и наркотици. В началото на октомври в училища в цялата страна ще бъдат излъчвани видеоклипове, в които медици обясняват вредите от психоактивни вещества. В инициативата се включват лекари от ВМА, "Пирогов" и болници в големите областни градове. Кампанията е подкрепена и от спортисти като Невяна Владинова, Боряна Калейн и Димитър Кузманов.

Късно се взимат мерки

"Късно се взимат мерки. Когато говорим за зависимости, проблемът не е само на употребяващия, а на цялото семейство", подчерта Лазарова. По думите ѝ децата често чрез употребата на психоактивни вещества показват, че в семейството има проблеми.

Психологът обърна внимание и на т.нар. "презадоволени деца", които получават пари и материални блага, но не и достатъчно внимание. "Детето има нужда от любов и внимание, а не само от средства", каза тя.

Много младежи посягат към вещества, за да се интегрират в група. "Ако детето няма изградено самочувствие и усещане за собствена стойност, то започва да търси начин да се наложи, включително чрез употребата на "модерни" неща", коментира Лазарова.

Тийнейджърската възраст е период на бунт и оспорване на авторитетите, когато приятелите често стават по-важни от родителите. Именно тогава рискът от експериментиране със субстанции е най-голям.

"Родителите не трябва да бъдат само приятели на децата си. Те трябва и да поставят граници, които създават усещане за сигурност", отбеляза специалистът. Твърде рестриктивните или прекалено грижовните родители обаче могат да провокират съпротива и експериментиране с наркотици.  

Лазарова препоръчва родителите да се опитват да "слизат" на нивото на децата си и да проявяват интерес към техните занимания и идеи, дори те да изглеждат несериозни. Това укрепва комуникацията и доверието.

Внезапна агресия, апатия, загуба на интерес към обичайни занимания или рязка промяна в теглото могат да са първи признаци на проблем. "В такива случаи родителите трябва да потърсят навреме помощ от специалисти", предупреди Лазарова. Тя добави, че в някои случаи работата е нужна повече с родителите, отколкото с детето: "Много ангажираните родители в желанието си да дадат най-доброто често пропускат да дадат емоционално внимание."

