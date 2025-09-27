"Дроновете са навсякъде": В Русия откриха първото училище с курсове по безпилотни летателни апарати (СНИМКИ)

В руския град Краснодар откриха първото детско училище със специалност безпилотни летателни апарати. Това съобщи кметът на града Сергей Наумов. В новото учебно заведение учениците ще посещават безплатни курсове по сглобяване и пилотиране на дронове.

„Направлението на обучение е изключително търсено. Днес дроновете се използват навсякъде: в строителството, селското стопанство и, разбира се, във военното дело. Много искам мирът да настъпи по-скоро. Нека уменията, които децата ще придобият тук, им бъдат полезни в мирно време“, заяви той. В ролята на наставници ще участват и ветерани от войната в Украйна.

