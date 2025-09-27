Войната в Украйна:

"Дроновете са навсякъде": В Русия откриха първото училище с курсове по безпилотни летателни апарати (СНИМКИ)

27 септември 2025, 00:39 часа 192 прочитания 0 коментара
"Дроновете са навсякъде": В Русия откриха първото училище с курсове по безпилотни летателни апарати (СНИМКИ)

В руския град Краснодар откриха първото детско училище със специалност безпилотни летателни апарати. Това съобщи кметът на града Сергей Наумов. В новото учебно заведение учениците ще посещават безплатни курсове по сглобяване и пилотиране на дронове.

„Направлението на обучение е изключително търсено. Днес дроновете се използват навсякъде: в строителството, селското стопанство и, разбира се, във военното дело. Много искам мирът да настъпи по-скоро. Нека уменията, които децата ще придобият тук, им бъдат полезни в мирно време“, заяви той. В ролята на наставници ще участват и ветерани от войната в Украйна.

Още: Румъния привлича Украйна за производството на дронове

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
дронове училище война Украйна безплатни курсове руски дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес