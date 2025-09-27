В окото на водната криза: Язовир "Жребчево" критично пресъхва

Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско – малко под 19%, предаде bTV. Основна причина за това е продължителната суша, а ситуацията създава пряк риск за напояването на земеделските земи в Сливенско и Ямболско. "Жребчево" - пети по обем и четвърти по площ язовир в България. Изграден на река Тунджа в далечната 1965 година, предимно за напояване. Още: Пропилени години: Първа прогноза за края на водния режим в Плевен

Каква е причината?

От 400 милиона кубични метра обем днес Жребчево има 75, което е едва 18 % , казва за bTV инж. Пламен Иванов, управител на "Напоителни системи" Сливен. Той отказа да застане пред камерата на bTV, но задочно по телефона обясни, че това е нормално за края на поливния сезон и сушата. Според местните хора обаче причината е друга.

“Това е Николаевска река, това е река Тунджа. Нарочно ви водя на място, където се събират двете реки , за да видите колко малко дебит влиза в язовира. От Копринка не тръгва никаква вода към нашия язовир . Защо от Копринка няма вода за напия язовир, защото е изпразнен по каналите заради ВЕЦ-овете , това е целият проблем", посочи инж. Пламен Иванов.

Според „Напоителни системи“ в годините назад нивото на Жребчево е било и по-ниско, дори е стигало мъртвия си обем от 30 милиона кубични метра.

