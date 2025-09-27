Пеевски и неговата агресия, характерната му лакомия в политиката, започва да дразни Борисов

Думите от заглавието са на лидера на МЕЧ Радостин Василев, изречени в студиото на БНТ. Той съзря прехвръчане на искри между лидера на ДПС-Ново начало и санкциониран от Великобритания и САЩ по "Магнитски" Делян Пеевски и лидера на ГЕРБ-СДС и бивш министър-председател Бойко Борисов. По думите му в държавата всичко е на ръба и напрежението е в управляващите.

Василев очаква да види още къде ще се позиционира президента Румен Радев, ако направи партия и с кого ще търси коалиция. "Радев може да се учи засега само от МЕЧ, защото за разлика от него, ние сме политическа партия", подчерта той.

Опозицията скърца за шести вот на недоверие

Васлиев обясни още, че сутринта народните представители от "Възраждане" Цончо Ганев и Петър Петров посетили стаята на МЕЧ в Народното събрание и им поставили условия да подкрепят шестия вот на недоверие. "Когато го поправят, ще го подкрепим, мотивите са калпави. Никога не съм искал някой да ми се моли, но изпраща двама колеги, които аз въпреки това уважавам", коментира лидерът на МЕЧ. Той бе категоричен, че МЕЧ няма да се подпише под вота на недоверие на "Възраждане".

Радостин Василев подчерта, че МЕЧ няма нищо общо с "Възраждане" и "Величие". "Големите приятелски отношения на Костадин Костадинов с ГЕРБ му тежи като воденичен камък", нападна Василев лидера на "Възраждане". Той предложи МЕЧ да подготвят шестия вот на недоверие на "Възраждане", да напишат мотивите му и тогава да бъде подкрепен от цялата опозиция.

МЕЧ обаче са готови да подкрепят събирането на подписи за отстраняване на председателя на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова.

