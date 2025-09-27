"Омраза и пак омраза": Борисов отвърна на Радев и каза къде са парите за "Хемус" (ВИДЕО)

"Вчера Румен Радев ме обвини, че не пускам министри на негови мероприятия, защото обединителят няма нито едно мероприятие, в което да говори срещу политичеслите си опоненти. Ползвайки цялата държавна машина, включително и медиите да ходят с него, но да не му задават въпроси и изсипва хейт по мен и правителството".

Това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС и бивш министър-председател Бойко Борисов по време на младежкото заседание на партията в Панагюрище. На събитието ще присъстват над 150 младежи от всички структури на ГЕРБ в страната. Темите за европейските перспективи за устойчиво развитие, мястото на младите в Европа и иновациите в добивната промишленост ще бъдат дискутирани от участниците в различни панели.

Борисов vs Радев - престрелките продължават

Бойко Борисов заяви, че неговите министри няма да стоят до партиен лидер като държавния глава. "Не можах да разбера неговата злоба и омраза, която излъчваше", нападна Борисов отново президента. И го атакува за договора с "Боташ" и парите по договора от инфраструктурата в Панагюрище, от парите за лекарите и учителите ли да се вземат?

"Къде го чукаш, къде се пука. Накрая ме попита и къде се чувалите с пари за "Хемус", изтъкна лидерът на ГЕРБ. Той се закани, че ще отговори с факти къде са парите за "Хемус" - омраза и пак омраза. Борисов заяви, че държавният глава трябвало да види "пътя на Копринката" затова къде са чували с парите за "Хемус" и вместо пътни знаци, мантинели и пътища, имало само "път на Копринката".

Борисов заяви, че разбира омразата на опозиционните партии като "Възраждане", "Величие", МЕЧ и ПП-ДБ, но не разбира омразата, която се излъчва от президента Румен Радев.

Борисов не пропусна да критикува и ПП-ДБ заради петия вот на недоверие на правителството на Росен Желязков, въпреки че България ще влезе в еврозоната и първият бюджет ще се направи именно в евро. Лидерът на ГЕРБ критикува и предложението на ПП-ДБ Бойко Рашков да оглави новата КПК, както и заради това, че децата на Държавна сигурност са се върнали начело на София, визирайки кметът Васил Терзиев.

Борисов напомни, че преди 2 години ГЕРБ загубили изборите в Панагюрище и всички се обединили срещу ГЕРБ. Това, което е направено сега в Панагюрище всичко е било по наше време, похвали се бившият премиер и настоя това, което се е направило в града, да се направи във всяко едно населено място.

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев добави, че най-голямата вреда през последните години, е политическата криза и безвремието, в което бе изпаднала страната, инвестциите в инфраструктурата, бюджетните авантюри. България трябва да се върна на пътя на финансовата стабилност и устойчивост, настоя Дончев. Той смята, че най-катастрофалната политика в последните години е управлението на европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Томислав Дончев се възмути, че обществото и политиците толкова се мразят, че са се намразили само себе си. "Ако си обясняваме по цял ден колко сме грозни и некадърни, лека по-лека ще се превърнем в такива. Перманентната омраза предполага да си ролята на жертва", добави вицепремиерът.

Според него големият приоритет е да се върне българската политика по-близо до реалността, където числата и реалността имат значение. "В последните години често влизахме в колективна халюцинация, но аз вярвам, че реалността все още смисъл. Едно е да има път, но друго е да няма, едно е да има път, друго е да няма", каза още Дончев.

