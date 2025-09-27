Войната в Украйна:

27 септември 2025, 08:48 часа 322 прочитания 0 коментара
Как бордът по водите ще се справи с безводието: Отговорът от Сдружението на общините

В сряда беше първото заседание на Националния борд по водите, структурата която трябва да обединява властта в борбата с безводието. Министри, депутати са сред членовете на борда, на първото събрание беше и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в България Силвия Георгиева. „Решаването на задачата за достъп до чиста питейна вода е едно колективно усилие, което всички институции бяха оставили на заден план и днешните критични ситуации са доказателство за това, че когато не се полагат ежедневни усилия, трябва да се търсят решения „на пожар“, които невинаги са правилни“, посочи Георгиева в студиото на bTV. 

Колко пари са нужни за справяне с водната криза?

По думите й 1,7 млрд. лв. е стойността на проекти на конкретни общини, в които има проблеми с водоснабдяването. Над 50% от тях вече са в изпълнение, финансирани са от държавата.

„Твърде голям е обемът на градската инфраструктура, който трябва да бъде реновиран. Имаме 57 000 км улици в градската среда и в селата. Фокусирани сме да се направят най-важните и краткосрочни инвестиции“, посочи още Георгиева. 

По думите ѝ бордът по водите координира 17 институции, които имат отговорности по водите. Всяка от институциите носи своята отговорност паралелно с останалите, каза още тя.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
