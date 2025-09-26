Зеленски заподозря унгарски дронове по границата, Сиярто го обвини, че губи ума си

Към тази сутрин, от началото на операцията са освободени 168,8 км² територия, а още 187,7 км² са прочистени от руски диверсионни групи. Руските загуби само в тази операция вече са близо 3000 души, повечето от които невъзстановими. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски след провеждането на военен съвет - той визира с думите си боевете в мининаправлението към Добропиля, Покровското направление (КАРТА).

Още: Премиерът на Дания: Европа се намира в състояние на хибридна война

Зеленски потвърди и за свалянето на руски Су-34 в Запорожка област, за което беше съобщена вчера. „Този самолет, заедно с други, беше използван от руснаците за пускане на въздушни бомби над Запорожие и други украински градове и села. Ще продължим справедливо да унищожаваме руската военна авиация в отговор на ударите срещу нашите градове и нашия народ. Работим и с нашите партньори за по-нататъшно укрепване на нашата противовъздушна отбрана. След срещите и споразуменията в Ню Йорк през последните дни, Министерството на отбраната и украинските дипломати получиха съответните инструкции“, каза той.

Дронове по границата

Зеленски съобщи още, че главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски е докладвал за скорошни инциденти с дронове по украинско-унгарската граница.

Още: Не една, а три стени ще пазят Европа: Подробности за защитата на Източния фланг (ВИДЕО)

„Украинските сили регистрираха нарушения на нашето въздушно пространство от разузнавателни дронове, които вероятно са унгарски. Предварителните оценки предполагат, че те може да са провеждали разузнаване на индустриалния потенциал на граничните райони на Украйна. Наредих цялата налична информация да бъде проверена и да се изготвят спешни доклади за всеки регистриран инцидент“, обяви Зеленски.

"Зеленски губи ума си"

Външният министър на Унгария Петер Сиярто критикува Зеленски заради предполагаеми нарушения с унгарски дронове "Президентът Зеленски губи разума си заради антиунгарската си мания. Сега той започва да вижда неща, които всъщност не съществуват," написа в социалната мрежа "Х" Сиярто.

President @ZelenskyyUa is losing his mind to his anti-Hungarian obsession. He’s now starting to see things that aren’t there. https://t.co/r5BYDsDkiU — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 26, 2025

Още: Румъния привлича Украйна за производството на дронове