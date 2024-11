Украйна атакува Русия с десетки дронове, заводи са в пламъци (ВИДЕО)

Украйна организира мощна атака с дронове на руска територия. Според руски медии, най-малко 45 дрона са били изстреляни срещу Белгородска и Воронежка област - има и тревога за ракетна опасност. В социалните мрежи се съобщава за успешни удари, макар властите в Русия да отричат това - официално руското военно министерство съобщава за 11 свалени дрона над Брянска област, 2 над Ростовска област, 1 над Курска.

Russian media reports that at least 45 UAVs are currently attacking the Belgorod and Voronezh regions of Russia: they also report a missile strike. pic.twitter.com/IGIKbKoE3n — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 19, 2024

В Белгородска област обект на атаката е бил завод за сосове на фирмата ЭФКО в Алексеевка. Компанията придоби неотдавна наследника на McDonalds в Русия - "Вкусно и точка". На кадри в социалните мрежи се вижда огромен пожар. За атаката потвърди и губернаторът Вячеслав Гладков. Той обаче отрича да има пряко попадение, като уточнява, че пожарът е възникнал заради падането на отломки, след като дронът е бил свален - обичайната версия на руските официални лица при всеки успешен украински удар. По думите му щети са претърпели производствени помещения, но няма пострадали. Гладков признава и за поражения по електропровод, като жители на няколко улици са останали без ток.

Explosions in Alekseevka, Belgorod region. Looks like Ukrainian drones are active tonight. pic.twitter.com/BRZGA7eZRd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2024

Удари са нанесени и по Воронежка област. Според губернатора Александър Гусев, най-малко пет дрона са атакували завод, "произвеждащ гражданска продукция" в Каменски окръг. В предприятието е възникнал пожар, като самият Гусев предупреждава, че опасността от въздушни атаки остава висока. Той призовава жителите да не доближават отломки от дронове, ако видят такива. Гусев уверява, че лично контролира ситуацията.