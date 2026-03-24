Украйна атакува Севастопол, по руска телевизия зоват за атака срещу НАТО (ВИДЕО)

24 март 2026, 1:32 часа
Удар с дрон предизвика пожар в окупирания Севастопол, съобщиха очевици, които разпространиха и кадри в социалните мрежи. Докладвани са експлозии по време на атака, извършена с украински дронове.

Същевременно пропагандата в Русия открито обсъжда удар срещу страна чренка на НАТО 0 в случая Естония. В студио на руска телевизия се чуха призиви да бъде превзет граничният град Нарва. Целта е заявена ясно: „да унищожим НАТО и да пречупим волята на Европа.“ В същото време на зрителите им се казва, че Запада уж няма да отвърне. Точно така беше оправдана инвазията в Украйна през 2022 година — и тогава мнозина не вярваха, че Западът ще застане зад Киев.

Президентът на Полша Карол Навроцки заяви, че Русия е „екзистенциална заплаха“ за Полша и казва, че поляците „мразят Путин“, наричайки го военен престъпник. Тези изявления идват преди планираната среща с унгарския премиер Виктор Орбан. Навроцки добави, че макар поляците да ценят отношенията с унгарците, те фундаментално не се съгласяват относно Русия.

Елин Димитров Отговорен редактор
