Удар с дрон предизвика пожар в окупирания Севастопол, съобщиха очевици, които разпространиха и кадри в социалните мрежи. Докладвани са експлозии по време на атака, извършена с украински дронове.
❗️A drone strike triggered a fire in occupied Sevastopol, with explosions reported during the attack. #Ukraine pic.twitter.com/DKv5adeahR— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2026
Същевременно пропагандата в Русия открито обсъжда удар срещу страна чренка на НАТО 0 в случая Естония. В студио на руска телевизия се чуха призиви да бъде превзет граничният град Нарва. Целта е заявена ясно: „да унищожим НАТО и да пречупим волята на Европа.“ В същото време на зрителите им се казва, че Запада уж няма да отвърне. Точно така беше оправдана инвазията в Украйна през 2022 година — и тогава мнозина не вярваха, че Западът ще застане зад Киев.
⚠️ “Attack on Narva” — Russian state TV is now saying it out loud— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026
Propaganda in Russia is openly discussing a strike on Narva — a town on the border with Estonia. The goal is stated clearly: “to destroy NATO and break Europe’s will.” At the same time, viewers are being told that… pic.twitter.com/b8VHXa2dza
Президентът на Полша Карол Навроцки заяви, че Русия е „екзистенциална заплаха“ за Полша и казва, че поляците „мразят Путин“, наричайки го военен престъпник. Тези изявления идват преди планираната среща с унгарския премиер Виктор Орбан. Навроцки добави, че макар поляците да ценят отношенията с унгарците, те фундаментално не се съгласяват относно Русия.
President of Poland Karol Nawrocki states that Russia is an “existential threat” to Poland and says Poles “hate Putin,” calling him a war criminal. The remarks come ahead of a planned meeting with Hungarian Prime Minister Viktor Orban. Nawrocki adds that while Poles value… pic.twitter.com/VC9ZsjvC84— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 23, 2026