Украйна атакува терминал за втечнен газ, военно летище и военен завод в Русия (ВИДЕО)

Украйна атакува с дронове терминал за втечнен газ в района на Ленинград - най-голямото морско търговско пристанище „Уст-Луга“ в Руската федерация, разбра ASTRA. ОЩЕ: Русия вдига залозите, а НАТО не го осъзнава: Съветник на Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Беше съобщено, че повечето от дроновете над Ленинградска област са били свалени над територията на морското търговско пристанище. Съобщава се за счупени прозорци на една от сградите на територията на пристанището.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за 4 свалени дрона. По-рано от Руското военно министерство съобщиха за 16 свалени украински дрона, 10 от които над Брянска област и 3 над Смоленска, а по 1 - над Белгородска, Псковска и Ленинградска област.

ОЩЕ: Украйна удари с дронове руски газов терминал чак в Ленинградска област (ВИДЕО)

Най-малко 5 дрона са атакували военното летище в Балтимор тази нощ. Всички те са били свалени, съобщи ASTRA, като се позовава на службите за Спешна помощ на Воронежска област.

На летището е дислоциран 47-ми руски авиационен полк.

Russia reports an attack on the Voronezh Malshevo (Baltimore) military airfield in Voronezh on January 2. According to ASTRA, citing emergency services in the Voronezh region, at least five drones targeted the airfield. All of the drones were reportedly shot down. The airfield… pic.twitter.com/Eji4U4l1o8